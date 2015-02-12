英刑法修正案生效 網絡「色情報復」成罪

Image copyright PA Image caption 新的立法對所謂的「黃色報復」做出了更明確的界定，以便受害者尋求法律保護。

從周四（2月12日）開始，在網上「色情報復」將被定罪、判刑。

英國《刑事司法和法庭》法案一條相關的修正案周四獲皇家御准正式生效。

在英格蘭和威爾士，此類刑事犯罪最高刑期為兩年。

所謂網絡「色情報復」（Revenge porn），是指把他人的裸體照片或性生活視頻放到網上公開。

現實中這類行為多半是分道揚鑣的前伴侶所為。

BBC獲悉，蘇格蘭和北愛爾蘭都在考慮類似的立法行動。

這條修正案包括在Facebook ，Twitter和其它社交媒體上發佈的照片，也包括短信內容。

「色情報復」的受害者發現，想從網絡上清除照片非常困難。

許多刊登這類照片的網站設在英國境外，這些網站對向它們提出刪除照片的請求往往置若罔聞。

有時候，刪除請求反而引起更大的注意和興趣。

根據英格蘭和威爾士地區八個警局的統計，過去兩年半中，有149起網絡「色情報復」的指稱。

新的立法對所謂的「色情報復」做出了更明確的界定，以便受害者尋求法律保護。

公開發表顯示某人在進行性行為，或有暴露性器官或有性動作的照片或視頻，將構成「色情報復」。

（編譯：郱書 責編：顧垠）