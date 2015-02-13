BBC節目揭露中國偷渡客為還債被迫賣淫

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BBC北愛爾蘭阿爾斯特電台（BBC Radio Ulster）製作了一套關於移民被迫賣淫還債的節目，揭露了中國偷渡客遭到人蛇集團剝削的處境。

化名「菲」的中國女子因為欠了人蛇集團20,000英鎊的偷渡費，而被蛇頭長期控制被迫接客賣淫。

2009年，北愛警方在倫敦德里查獲一家妓院，救出了「菲」，她供稱自己是人蛇集團的受害者。

她表示自己是法輪功成員，在中國受到迫害，於是透過人蛇集團的安排以20,000英鎊的代價偷渡來英國，人蛇集團答應她代為安排照顧孩子的工作。

但是她抵達北愛的時候發現根本沒有任何看孩子的工作，她被下藥迷昏，被10多名男人強姦，其中還包括「警察」。

後來妓院老鴇陳容（譯名）強迫她接客，在警方查獲後發現陳容手下有5間這樣的妓院，最後她被判7年徒刑，3年半後仍然在就遣送回國的判決進行上訴。

Image copyright Image caption 陳容（譯名）被判7年徒刑

但是強姦「菲」的人沒有一個被逮捕或起訴，在整個司法案件審理期間，甚至從來沒有傳喚「菲」出庭作證。

雖然「菲」被從妓院裏救出來，但她仍不願意回中國，「我在中國沒有任何親人，為什麼要回去？」

債務

「玲」（化名）的遭遇有點不同，她兩年前以留學身份來到英國，在倫敦中餐館打工，每小時只賺3.5英鎊至6英鎊，不到法律規定的最低工資。

「大部分中國人都是借錢才能來英國的，我大概借了40到50萬人民幣（4、5萬英鎊）。」

她的學生簽證過期後，因為害怕倫敦頻繁的移民突擊檢查，於是來到了北愛。

「玲」從來沒想過從事色情工作，但聽說報酬很好，於是就開始了接客的日子。

「很多中國女人找不到工作就做這個，低技術工作。我一個禮拜能賺600到700英鎊，我每個月租金500英鎊。」

「我是拿學生簽證的，簽證過期後逾期居留，但是警察沒有找上門。」

曾經有客人對她施暴，移民性工作者經常遭到人身攻擊或被搶劫，因為施暴者知道受害者不敢找警察。

「玲」表示她並不後悔來到英國，她計劃再多做幾年，然後回中國和她的孩子團圓。

（編譯：友義 責編：橫路）