巴士奇遇結姻緣 站外求婚笑開顏

Image copyright BBC World Service Image caption 公交司機維爾森在老乘客阿詩比在公交站外求婚成功後，兩人喜結良緣。

一名公交司機和他的老乘客喜結良緣，新娘選擇在公交車站上成功求婚。

在埃塞克斯一條公交線路上開車的司機維爾森(Michael Willson)今年44歲,他和新娘阿詩比(Denise Ashby)在九年前邂逅。

當時，阿詩比是維爾森車上的一名乘客。

他們在行駛途中閒聊後成為朋友。但兩年後，經常乘坐維爾森公交車的阿詩比搬家到了貝佐敦生活。

去年當他們再次在公交車上重逢後，維爾森按耐不住激動的心情，並向阿詩比傾訴自己的思念之情。

維爾森現在行駛的公交線路是從索思恩德到斯坦斯狄德。他說，雖然和坐車的乘客聊天是經常的事兒，但「和阿詩比說起話來有特殊感覺」。

他說：「和她聊天總感覺很舒服，後來我們就成了特別、特別好的朋友。」

但當阿詩比換工作搬到別處，不再乘坐他的公交車後，維爾森意識到，他對阿詩比的情感遠遠超過了友情。

維爾森說：「突然之間就再也見不著她了。我當時就很抓狂，我試圖想找到個很有說服力的理由，讓我明白我可能再也不會見到她了。」

Image copyright BBC World Service Image caption 阿詩比女士選擇的求婚地點就是他們初識的公交車站。

但天賜良緣。他們在去年三月份又一次碰到了，就在一個切爾姆斯福德的公交車站上。

一開始，維爾森還跟阿詩比說自己過得很好、很開心。但後來繃不住的他承認說：「其實，我過得並不好。我早就應該讓你明明白白我的心。」

阿詩比回答說，她對維爾森也一樣一往情深。

隨後，阿詩比就在他們倆初遇的公交車站外向維爾森求婚。

他們在一月底登記結婚，而且結婚地點的切爾姆斯福德的市政廳就在那個公交車站旁邊。

這會兒，他們倆正在英格蘭諾福克度蜜月。不過，這次他們是坐火車去的，而不是公交車。

（編譯／責編：孫晨）