英國101旅遊品牌中文別名徵集初選揭曉

Image caption Glencoe 的中文別名徵集投票最多的是「淒艷穀」。

英國101個最知名的景點、旅遊項目和特產的中文別名徵集評選活動基本結束，現在到了各自在三個候選名裏決定取捨階段。

這些進入決賽的候選名稱是英國旅遊局通過自己在中國的微博賬戶和微信平台，邀請中國網民在10周時間內投票的結果。

這項公關宣傳旨在宣傳英國的旅遊資源、促進旅遊業，斥資160萬英鎊，並得到英國內政部的協助。

淒艷穀

中國網民投票最積極的是蘇格蘭高地的Glencoe，獲得最多投票的中文別名是「淒艷穀」；Cornish pastry是一種地方特色濃郁的夾餡烤餅，最多人投贊成票的中文別名叫「可心餡餅」。

倫敦的The Shard，到目前為止華文世界使用較多的是「碎片大廈」，但徵名投票結果得票最多的兩個，一個是「摘星塔」，另一個是「倫敦錐」。

倫敦還有一處久負盛名的地方，許多人都稱之為「裁縫街」，就是市中心一條小街，Savile Row。徵名活動中得票最多的別名是「高福帥之路」和「首翁定制街」。

威爾士一個名稱超長的景點，Llanfair-pwllgwyn-gyllgo-gery-chwyrn-drobwll-llanty-silio-gogo-goch，中國網民認為可以叫它「健肺村」。

有些名字或許令人費解，比如多年來廣為人知的蘇格蘭尼斯湖水怪，Loch Ness Monster，這次徵名投票中最多人認為應該叫「尼斯湖暗影」。許多人稱之為哈德良長城的Hadrian』s Wall，獲得最多投票的別名叫「永恆之脊」。

刺激消費

另外，最多網民希望Stoke-on-Trent 被冠以「萬博陶瓷」中文別名，Dartmoor：踏袤廣原；Royal Mile：融蘊美徑；Trooping the colour：旌旗盛典；Haggis：涵肚生香；Lulworth Cove：浪吻灣。

英國旅遊局說，總共有200萬網民訪問了徵名網頁，近3000萬人觀看了活動視頻，提交的新名建議13,000條。

英國旅遊局數據顯示，中國遊客每年在英國的旅遊消費達５億英鎊。英國旅遊局希望這個金額到2020年能翻一番，而且還希望全英國的旅遊景點都能分享利益。

（編譯/責編：郱書）