羊年到底是什麼羊？且看BBC的論戰

Image caption 羊年到底是什麼羊難煞不少人

羊年農曆新年前夕,網絡和社交媒體上掀起了「中國羊年究竟是哪種羊」的論戰,莫衷一是。

論戰皆源於羊年的英文翻譯,英語中的羊有好幾種,最常見的是有角的大公羊(Ram),山羊(Goat),綿羊(Sheep),於是英語的羊年翻譯也出現了至少三種版本的大戰。

不同國家、不同媒體、不同口味選擇了不同的「羊」,各有千秋。這的確讓人撓頭,對於BBC這樣的大媒體機構來說,講究的是翻譯和稱謂的一致性,最忌諱的是「朝三暮四」,不能今天是「綿羊年」、明天再來一個「山羊年」。

木山羊?

一 貫莊重嚴謹的BBC也難獨善其身,必須做出決斷:大年二十九之際,BBC負責亞洲事務報道的編輯發出一封電子郵件說,「我們決定在文章標題和文章當中頭一 次提及時,使用Year of the Sheep ,但也可在隨後的段落中解釋說,在有些地方(比如新加坡)也有用Year of the Goat」

原以為這封郵件能「統一思想」、蓋棺定論,不料引來新一輪的「羊年是什麼羊」的新一輪討論。可謂仁者見仁、智者見智。

BBC越南語組的記者發來電郵說:「今天美國駐越南大使在臉書Facebook上使用了『木山羊年』這個詞——The year of the Wooden Goat。」

Image copyright BBC World Service Image caption 年貨羊的造型也各不一樣,眼花繚亂。

看來,美駐越大使的中國文化造詣不淺,但BBC各路記者的隨後通過電郵展開的討論則更顯智慧。

一名BBC記者說:「上周在拉斯維加斯,幾乎所有的酒店都打出了慶祝中國春節的標語,都是用的goat(山羊)。」

羊是聖經中常提到的動物,有BBC記者馬上說:「綿羊還是山羊,這可是件大事,因為根據聖經最後的審判日(the Final Judgement),二者最後的命運大不相同,所以必須得弄清楚,這是件大事。」—— 話語當然不乏調侃之意。

一名記者冷靜地回復了一句,說:「馴養的反芻四足動物」。

刨根問底

有記者羨慕中國用「羊」籠而統之說羊年,試圖在英語中找到對應的詞。

一番研究後,一名記者找到答案,說「英語裏,對山羊和綿羊的統稱是Ovis, 是牛科的一個子類。」

這一高深論點遭到另外一名記者的回復:「Ovis? 那麼,在原始印歐語裏,則是Owis, H₂óu̯is or H₂ówis,如此等等。」

筆者才疏學淺,對原始印歐語的這一表述無權發表見解。

倒是有另一同事幫筆者解圍。他說,Ovis一詞只涵蓋綿羊,是羊亞科(Caprinae)的子科。所以,羊年更穩妥地應被叫做year of the Caprini (羊亞科年)。

我暈。

但該記者煞有介事地接著說:「我已注意到,這一說法正流行起來。」郵件結束語也以「咩」的一聲羊叫收尾。

由羊到鼠。一名記者說:「我1972年生,請問是rat, 還是 mouse?」

幾番熱烈討論後,有人終於按捺不住了,但還是很禮貌地說:「我並不想看上去無趣,但能不能請你們就此打住?」

餘音裊裊,討論好不容易止住了。

無論如何,羊年是究竟是什麼樣的討論,也許折射了西方對中國文化日益濃厚的興趣。

(撰稿:高毅 責編:路西)