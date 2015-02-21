領養中國兒童（4）：親生兒懂得呵護領養女

Image caption 薩利表示，兩個兒子對喜安都很呵護。

編者按：在羊年春節到來之際，在英國除了很多華人在慶祝自己的節日之外，還有 一個特別的人群也在忙碌慶祝這個中國的傳統節日，那就是領養中國兒童的家庭。 據國際領養指導組織（International Adoption Guid）的負責人Cecile Trijssenaar表示，目前大約900家英國家庭從中國領養了兒童，中國的被領養兒童佔整個國際領養兒童中的多數。為此，BBC中文網採訪了四個領 養中國兒童的英國本土媽媽，從領養原因、領養過程、接受幫助以及傳承中國文化等方面進行了解。

全職媽媽薩利·貝克爾（Sally Baker）目前和擔任工程師的先生、兩個親生兒子和領養的喜安（Xian）一起住在倫敦西南部。

薩利對BBC中文網介紹了自己的名字之後緊接著說，「這是我女兒喜安，我還有兩個親生的兒子。」

當被問到自己已經有了兩個親生孩子，為什麼還要領養一個中國女兒的時候，母女倆相視一笑。

薩利說，「我們很想要第三個孩子，但是沒有發生，我們在海外多個國家生活過，包括柬埔寨、俄羅斯和澳大利亞，我們 在很多地方旅遊過，我們有興趣領養一個孩子，當時聽說中國有很多兒童需要被領養，中國文化也讓我們感到非常新奇，所以就作出了這個決定。」

過程磨人

在喜安用非常簡單的中文介紹了自己之後，薩利接著說，「我們領養喜安的時候，她只有10個月大。 整個過程雖然不難，但是挺折磨人的。」

她說，「有時候你打電話想了解一下進程，有些管事的人放假了等等，所以你就需要很有耐心。 金錢方面好像也不少，但是自己記不清了。只記得過程挺長。」

國際領養指導組織的負責人Cecile Trijssenaa表示，「如果你希望從英國申請領養國際兒童，就需要首先受到社會服務部的評估，看自己是否符合條件成為合格的領養國際兒童的父母。」

她 還表示，「當你通過了之後，就會獲得適合領養國際兒童的證書，這些證書會交給中國政府，附加那些有關你們夫婦兩人的背景介紹，對領養過程的了解，自己照顧 孩子的經驗等等資料一起寄給中國。這種情況下，就需要等待合適的受領養兒童，然後他們會通知你，術語稱之為「匹配」成功。」

薩利還回想了當時拿到批准時的情景，「當批准證書寄來的時候，我們知道會來信，但是我先生又需要馬上上班，所以看到郵遞員的時候，就趕緊去追信。 當時，文件裏就有一張小小的照片，一張圓圓的笑臉在看著我們。」

Image caption 貝克爾夫婦對女兒喜安寵愛有加。

親生與領養

在領養喜安之後，薩利說自己居住的地方人口比較多元化，從她很小的時候，她就意識到自己有棕色的眼睛，而我們其他幾個人都是藍眼睛。 我買了一些書，跟她聊聊領養的事情。另外，我們已經有兩個兒子，已經是個大家庭，她一到來就很快地適應了。

當被問及是否和自己的哥哥合得來的時候，喜安猶豫了一下半開玩笑桌說，「合得來，但他們有時候來煩我。」但是媽媽表示兩個兒子現在處於逆反期了。

記者問薩利，兩個兒子對於她領養中國妹妹是否感到妒忌。她說，「說實話，真沒有。喜安剛剛來的時候，兩個兒子已經6歲和9歲了，他們已經懂得呵護妹妹。

薩利表示，他們兩人和自己以及丈夫一起前往中國的孤兒院與喜安見面。 當時自己和丈夫在填寫最後的表格，因此和喜安最早見面的其實是兩個兒子。他們完全沒有妒忌。

尋找生父母

薩利表示，自己曾經試著尋找喜安的親生父母，但是因為沒有消息而放棄。

薩利說，去年夏天主要是因為我們聽到孤兒院可能會更換地址，所以就非常急切地去了，主要為了她去看一下自己曾經呆過的孤兒院。

她說，」我們去年回了中國，去了茂名，也去了喜安的孤兒院。但是卻沒有找到任何有關她生父生母的消息，所以我們也就放棄了。

喜安非常高興能夠與自己的另外兩個孤兒院裏的小伙伴每周見面。

在談到如何繼續喜安的中國文化傳承的重要性的時候，薩利說，我認為這非常重要，當然每周來中文學校，不過喜安似乎挺喜歡的。我們每年都會慶祝中國新年，經常去住宅附近的中國餐館。

當被問及是否喜歡中國的時候，喜安說，挺好的，但是夏天的時候太熱了。

（撰稿：林杉 責編：高毅）