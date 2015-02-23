蘇格蘭閣樓裏找到塵封百年的福爾摩斯故事

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首次出版後就被人遺忘至今的一篇福爾摩斯（Sherlock Holmes）的故事，如今被人發現後得以重見天日。

英國作家柯南·道爾（Arthur Conan Doyle）於1904年發表了這篇「福爾摩斯：發現邊界之城」的故事，為蘇格蘭塞爾扣克（Selkirk）興建橋樑募款。

現年80歲的塞爾扣克居民埃利奧特（Walter Elliot）在家中閣樓的一堆書籍底下，找到了這篇故事。

他相信這篇故事在那裏已經放了將近50年之久。

短篇故事集

這篇故事全文1,300字，被包括在一本48頁的短篇故事集裏面。

當年，塞爾扣克居民集結多篇短篇故事出版成書，為重建1902年被洪水摧毀的橋樑募款。

柯南·道爾經常造訪塞爾扣克，於是欣然同意貢獻一篇故事。

埃利奧特在清理閣樓時發現這本短篇故事集和其他書籍被繩子捆在一起。

他說他不記得買過這本書，他覺得一定是朋友給的。

從未看過

「這本書裏面有各種各樣的故事，我不知道當時出版多少本，這本書我可能已經有了40、50年了。」

「我根本不知道有這本書存在，我從來沒看過。」

「他（柯南·道爾）一定很關心我們這個小鎮，所以他才會願意貢獻一篇故事出版，這是很棒的短篇故事。」

這本短篇故事集將在塞爾扣克社區博物館中展出。

（編譯：友義 責編：高毅）