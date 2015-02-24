谷歌將採取新措施加強控制網絡色情

Image copyright PA Image caption 截止日期後建立的含有色情內容的博客可能會被關閉

互聯網公司谷歌發出通告，從3月23日開始，用戶將不再能夠通過谷歌博客平台發表含有色情內容的圖像和視頻。

谷歌表示，他們不會刪除任何色情圖像和視頻，但是這些材料將被私人化，公眾將無法看到。

目前發佈色情內容的用戶會得到警告，被要求刪除內容或保持自己的博客不公開。

如果在3月23日截止日期之後建立的博客含有色情內容，將有可能被封閉。

公眾利益

根據新的成人內容規則，用戶展示裸體圖像必須證明這樣做符合公眾利益，例如圖像具有藝術、教育、文獻和科學的意義。

按照現行規則，用戶在展示色情內容時必須首先出示「成人」標誌。這意味著，在色情圖像出先前首先要出現一個警告網頁。

此外，谷歌現在也有權在不經用戶同意的情況下在色情內容出現之前添加這個警告網頁。

谷歌曾在2013年做出決定，禁止博客用戶通過谷歌平台為成人網站發佈廣告。

（編譯：躍生 責編：郱書）