「薩維爾在一醫院內性侵63人」

Image copyright Image caption 薩維爾身穿施托克·曼德維爾醫院的宣傳衣服

調查已故BBC節目主持人吉美·薩維爾涉嫌在施托克·曼德維爾醫院犯有性侵犯行為的報告指出，共有63人在這家醫院受到薩維爾的性侵犯。而據了解當年醫院員工接到了十起有關投訴。

獨立調查報告在周四發表。

44名投訴在該醫院遭性侵犯的申訴人的代表律師杜克斯說，如果醫院的高層管理人員能夠開脫，就是「恥辱」。

2011年10月去世、終年84歲的薩維爾是施托克·曼德維爾醫院長達20多年的主要籌款人，並經常探訪該醫院。他在醫院內有一個寓所和辦公室。

施托克·曼德維爾醫院的調查由獨立調查員安德儒勒·約翰斯通領導，由該醫院信託基金的非執行董事吉爾克里斯率領的小組監督。

報告原定在2013年年底完成，但是幾經延遲。對另外28家醫院的調查已經在去年6月公布。

報告說，有關的十次性侵犯投訴的其中一次相信是向一名護士、一名護士長和一名醫院經理提出的。九次是單獨向護士提出。

1968年到1992年期間的受害人包括病人、員工和訪客。年齡從8歲到40歲。

報告說，1977年一名受害人父親提出的正式的投訴，理應報警，但是卻被忽視。這是唯一一次正式投訴。

報告又說，薩維爾被指為「性害蟲」（sex pest）已廣為人知。

醫院職員形容他「令人毛骨悚然」，是個「好色之徒」，又說他曾在人們下班之後獨自走進太平間。

施托克·曼德維爾醫院的前護理總監克里斯·麥克法蘭說，薩維爾性侵犯的報告「從來沒有到達過高級管理人員的耳中」。

她說，薩維爾完全可以在醫院內自由走動。沒有人會禁止他進入任何地方。

（編譯：田耕）