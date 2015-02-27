議會報告：英國外交官 "外語能力差"

Image copyright bb Image caption 英國外交部說，它「正在進一步把語言能力作為外交技巧的重要一環」。

英國議會外交委員會說，英國外交部「最明顯的不足」是外語能力，特別是在那些不穩定地區使用的語言。

議會外交事務委員會的報告警告，對外交部（FCO）的進一步經費削減將是「災難性的和得不償失的」。

英國外交部說，儘管面臨經費縮減，它「正在進一步把語言能力作為外交技巧的重要一環」。

曾經在外交委員會作證的證人說，在使用阿拉伯語的地區缺乏能說當地語言的外交官。在中東和北非地區，太多的外交官根本不會說阿拉伯語。

可是，委員會主席沃塔維爵士說，儘管只有相對很小的財政預算，英國外交部對政策制定做出了「超出比例」的最高水平的貢獻。

他警告說，為了節省區區數百萬英鎊而損害外交部的分析研判能力，結果可能是災難性的和得不償失的。

英國外交部就此發表聲明說，如果外交官不會說駐在國的語言，不能代表英國政府有效的行使職責，就不會派他/她做大使。

（編譯：騰龍 責編：顧垠）