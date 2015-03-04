英國威廉王子訪問中國野生大象棲息地

Image copyright Getty Image caption 威廉王子主動選擇了雲南作為訪華行程的最後一站，顯示他對野生動物保護問題的關注

英國劍橋公爵、威廉王子的訪華行程將以雲南西雙版納作為最後一站，重點體現他對野生動物保護等人文議題的關注。

3月4日，威廉王子訪問中國雲南省西雙版納，一個野生亞洲大象的棲息地。

據當地媒體《雲南信息報》報道，威廉王子第一站抵達傣寨，拜訪猛養自然保護區附近的猛滿村，並與村落中的傣族長者交談，了解當地人與野像共同生活的感受。

報道還說，村民用茶和粽子接待威廉王子，並以自己種植的茶葉作為禮物贈予威廉王子。

西雙版納的邊境與緬甸和老撾接壤，是政府打擊非捕獵大象和走私象牙的重點地帶。

這是威廉王子主動選擇的一個訪問地點——劍橋公爵多年來一直關注和致力於野生動物保護以及反對與野生動物有關的交易，外界期待他這次會表達對中國西南地區供大象棲息的熱帶雨林所剩不多的擔憂。

他還可能提及目前非洲大象所面臨的困境——近年有數以萬計的非洲象被非法獵殺，以供應亞洲對象牙越發增加的需求，當中主要的需求來自中國。

Image copyright z Image caption 威廉王子曾向習近平表示，希望中國成為野生動物保護領域的領導者

中國政府在威廉王子訪華之前幾天頒布了一項象牙進口禁令，為期一年，希望有助於保護野生動物及降低對象牙的需求；不過禁令並未包括中國國內的象牙交易。

中國國家主席習近平周一（3月2日）在北京人民大會堂會見了威廉王子。而據新華社報道，習近平在會面期間介紹了中方在保護大象等野生動物方面的政策和所做工作，希望加強該領域的國際合作；威廉王子則表示希望中國成為野生動物保護領域的領導者。

香港《南華早報》則報道說，威廉王子對非洲大象問題的表達可能會因英國王室收藏大量象牙以及野生動物標本而打折扣；而今年2月，英國《獨立報》曾報道稱，威廉王子希望將白金漢宮1200件象牙製品全部銷毀。

雲南是威廉王子3天文化行程的最後一站——他於3月1日結束日本訪問後抵達中國，先後訪問了北京和上海。

除了在北京與中國領導人會面，威廉王子還在上海會見了數名中國企業家，還出席了英國官方在上海龍美術館舉辦的創意英倫活動開幕禮和一部英國電影的中國首映禮。

此外，他還在上海一所中學觀看了學校與英超聯合作的訓練項目。

（編寫：列爾 責編：蕭爾）