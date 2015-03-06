無人駕駛汽車將上路 英國著手「立規矩」

Image copyright DBIS Image caption 政府希望英國能夠領銜世界無人駕駛汽車技術。

英國議會交通委員會說，政府應該著手無人駕駛汽車在英國上路的凖備工作。

議員的報告說，交通事故責任、司機的培訓以及執照的發放等相關規定應該現在就開始著手制定。

交委會的報告說，要讓人們對無人駕駛汽車感到放心。

英國交通部表示，安全是「首要」，它正在與汽車工業界通力合作。

責任

議會交通委員會說，在今後10年內，英國可能出現無人駕駛、半自動駕駛和有人駕駛的汽車在道路上並行的局面。

但是，無人駕駛汽車涉及交通事故時誰應該負法律責任的問題仍沒有澄清。

谷歌、蘋果公司等科技巨頭一直在加緊研發無人駕駛汽車技術。

報告說，英國公司應該得到減稅等鼓勵，以便能夠與在無人駕駛技術上領先的美國、日本、中國、德國等競爭。

稍早時，英國交通部的一份報告確認說，有必要修改現行的交通規則和汽車維修檢查規定，以便無人駕駛汽車在英國上路行駛。

交規

英國政府將在今年春季公布新的規則，批准自動駕駛汽車的測試。

英國的米爾頓·凱恩斯和考文垂市都推出了將上路測試的自動駕駛汽車模型。

政府承諾將在2017年夏季之前全面評估現行的交通法律法規。

這將包括重新修訂交通規則，修改汽車路檢（MOT）測試規定，有可能對自動駕駛汽車提出更嚴格的駕駛標凖。

它也將考慮撞車時的責任問題，以及如何確保司機和行人的安全。

英國交通部的報告承認，真正意義上的無人駕駛汽車上路還要相當一段時間，目前的測試階段還需要一名合格的測試司機來監督汽車行駛情況。

英國交通部長克萊爾·佩裏說，「無人駕駛汽車技術有讓英國道路改頭換面地潛力，它將徹底改變汽車駕駛，讓道路更安全，社會更包容，大幅減少排放和路面擁堵。」

英國政府出資1900萬英鎊在4個城鎮推出無人駕駛汽車計劃。

（編譯：騰龍 / 責編：路西）