記者來鴻：MH370-大海撈針者不言棄

Image copyright BBC World Service Image caption 一年過去了，MH370還是一個謎

布萊迪·赫爾南德茲拖著長腔說，「你一定要相信我們將會找到（飛機）。」他來自美國路易斯安那州，一口濃重的南方腔。「但是，我們能找到嗎？我希望如此，不過真不知道結果怎樣。」

這就是底線。一年過去了，花了幾百萬美元，航空史上最大的那個謎還是沒有解開。

對此，赫爾南德茲心裏恐怕最清楚不過了。他是一個水下搜索小組的主管，身處第一線。

赫爾南德茲站在「輝固支持者號」的甲板上和我交談。這是搜索馬航MH370殘骸的四艘戰艦之一。

Image copyright BBC World Service Image caption 布萊迪·赫爾南德茲 說海上條件「還可以」

在浩瀚的南印度洋裏忙碌了七個星期剛剛返回珀斯，不過他看上去精神相當不錯。赫爾南德茲笑了笑，略有謙虛、相當輕描淡寫地說，「還可以，不太糟糕。」

搜索水域相當遙遠、條件非常艱苦，距離澳大利亞西海岸1800公里，乘船全速前進需要六天才能抵達。

「輝固支持者號」載油量只夠在海上停留七星期。剛結束的這次出海，40名船員遭遇極端惡劣的天氣條件。「有時候，狂風、海浪非常兇猛。」邁克爾·迪克森同樣輕描淡寫地說了一句。

迪克森曾是英國皇家海軍船員。他說，兩次遇到龍捲風，海浪高達15米，必須趕快撤離。「天氣不好，第一天根本睡不著。後來，累極了，就睡了。」

「尋針」

搜尋小組面臨的任務之艱巨令人難以想像。

衛星數據顯示馬航客機可能失事的重點搜索區域是6萬平方公里的海域。但是，這個搜索小組使用的水下設備行動速度大約相當於步行。

Image copyright BBC World Service Image caption 輝固支持者號每次出海七個星期

那麼想像一下，這就相當於步行走遍40個倫敦找一樣小東西。再想像一下，這是在5000米深的水下。

迪克森說，「飛機在地面時看著挺大，和我們需要覆蓋的水域相比就顯得非常小了。」

當然了，在地圖上看看MH370飛躍南印度洋的航線，重點搜索區只是微不足道的一丁點兒！如果數據有微小偏差，就意味著他們根本就是在錯誤的地方找飛機。

目前為止，搜索重點區域已經覆蓋了40%，但是什麼都沒找到。這樣一想，難免令人擔心。但是，對「輝固支持者號」的船員來說，灰心喪氣毫無意義。

赫爾南德茲認為，「結論顯示，這是搜索的最佳地點。所以我們就在這兒接著搜。」

最開始，迪克森確實有疑慮。「開始我不敢肯定。後來察看了飛機跟蹤的所有記錄信息，我確信，找對了地方。」

「崎嶇」

搜索船啟用兩項重要技術。一是「拖魚」（tow fish），用長達10000米的纜繩放入深海，沉入海牀上方不遠。「拖魚」使用聲納和攝像繪製海牀地貌圖。搜索區分割成小區，戰艦拽著「拖魚」慢慢轉，船員形容這很像「剪草」。

他們說，找到過幾個沉海的集裝箱，其他什麼都沒有。

如果「拖魚」發現感興趣的東西，船員將調用小型無人潛艇。這類自動水下設備（AUV）技術之高端位居世界領先地位，造價1000萬美元。配備有黑白相機、聲納、感應器，可以探測到水中的燃料、化學物質等殘留物。

船員相信，如果飛機確實跌入水底，極有可能已經解體，但他們認為，殘骸可能停留在海牀表面、而不是被埋沒。

Image copyright BBC World Service Image caption 邁克爾·迪克森相信數據可靠

迪克森說，「海底崎嶇不平。有低谷、有高峰、有火山、有深洞。AUV下水前我們必須首先精心凖備。」

最大的擔憂是無法收回沒有牽引裝置的AUV，這就意味著，天氣惡劣時不能使用。迄今為止，天氣已經多次導致延誤。

「草堆」

船隊預計於今年5月結束60000平方公里重點區域的搜尋。

沒有人願意多說如果到時候還沒找到下一步怎麼辦。澳大利亞交通安全局局長多蘭（Martin Dolan）說，「這是政治領袖們需要做的決定。他們給我們撥納稅人的錢，我們只是向決策提供技術諮詢。」

目前，搜索撥款來自澳大利亞和馬來西亞政府。「輝固支持者號」一位領導告訴我說，他相信，在目前這個區域的搜索結束之後，他們可能會被派去下一個可能地區。

但是，澳大利亞總理阿博特上星期暗示，可能減少搜尋。

Image copyright BBC World Service Image caption MH370乘客家屬需要答案

儘管迄今一無所獲，多蘭表示他仍「謹慎樂觀」。他說，「現在已經找到草堆了，下一步就是要找針（注：英文形容大海撈針的俗語是草堆尋針。）。不能百分之百打保票，但一定會竭盡全力。」

「輝固支持者號」的船員則說，為了MH370乘客家屬，必須繼續搜索。迪克森形容「這是在給家屬找答案。」

和赫爾南德茲說再見之前，我問他返航上岸了打算幹點什麼呢？怎麼也得喝上幾瓶冰啤酒吧（船上禁酒）？

他回答說，「不行。明天就回去。」我還以為他說的是回美國看望妻子和孩子。他說，「不是。直接返回印度洋，還要再幹七個星期。

我就是想找到這架飛機！」

（編譯：蘇平 責編：董樂）

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