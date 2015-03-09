英國政府「沒能有效防止極端主義」

Image copyright Image caption 退休的英國穆斯林資深警官巴布說，英國政府為終止暴力極端主義而推出的防範戰略項目已成為一個「有毒品牌」。

一名退休的英國穆斯林資深警官說，英國政府為終止暴力極端主義而推出的防範戰略，已經變成了一個「有毒品牌」。

這名前高級警官達爾·巴布說，一些參加這個項目的官員缺乏對種族和信仰問題的基本常識。

他還說，大多數穆斯林對這個防範戰略項目不信任，把它看作是一個間諜項目。

英國內政部為該項目辯護說，參加這個識別和防止暴力極端主義的130,000名警官都是經過專門培訓的。

防範項目每年的經費為4000萬英鎊，是英國政府多管齊下的反恐怖主義戰略的一部分。

該項目的既定目標是阻止英國公民變成恐怖分子或者支持恐怖主義。

英國內政部說，現在所有部門都已經在推行這一防範項目，包括地方政府、健康和教育部門、監獄、移民部和慈善機構。

巴布退休前是英國警方圈內很受尊重的資深警官，在30年的警官生涯中，他曾參與建立英國國家穆斯林警察協會，是英國最資深的亞洲裔警官之一。

缺乏知識

巴布警官在2013年退休前，是倫敦警察廳的總警司，他說，類似3名去敘利亞參加IS聖戰的倫敦女孩的事件，反映出了有關當局的忽略和失察。

巴布說，由於英國警方反恐部門的成員中大多數是白人，只有少數穆斯林警官，所以該部門的官員不能充分理解種族、伊斯蘭、以及性別方面產生的問題。

和巴布交談過的一名高級警官不知道什葉派穆斯林和遜尼派穆斯林之間的區別。

巴布說：「在更低級別的警官中，這種缺乏知識的現象更嚴重，而較低級別的警官扮演的正是執行防範項目的角色。」

因此巴布說：「可悲的是，防範項目正在變成一個『有毒的品牌』，大多數穆斯林懷疑究竟這個防範項目的真正目的是什麼。

「這是一個不幸的現實，所以政府需要制定一個協調戰略計劃，來保證脆弱的年輕孩子不被培養成伊斯蘭國IS的聖戰鬥士。」

巴布還說，許多英國穆斯林把政府的防範項目看作是一個間諜項目，而那些領取防範項目資金的穆斯林團體因此在穆斯林社區中的被信任程度也相對下降。

（編譯：嵇偉/ 責編：董樂）