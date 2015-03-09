狗展謀殺：「被毒殺」名犬「就像家人」

Image copyright l Image caption 勞爾斯夫人在臉書上寫道：「下毒的人，你殺害了我們的愛，我們的家人。我兒子最好的朋友，但願你能睡得安穩」

參加世界最大狗展Crufts後「中毒身亡」的名犬主人說，他們失去了「家庭一員，兒子最親密的伙伴＂。

1隻愛爾蘭雪達犬（Irish Setter），在參加世界最大的英國克魯福茲犬展（Crufts）後，從伯明翰回到比利時家中後死亡。

這只名叫傑格（Jagger）的名犬獲得了Crufts分類單項賽的第二名。

勞爾斯夫人說，她相信，傑格是在犬展的椅子上休息時被人餵了毒肉。

她稱傑格的死亡是「滔天罪行」。

勞爾斯在臉書上說，3歲多的傑格在參加Crufts後26小時意外死亡。經獸醫診斷發現傑格的消化系統中存有牛肉碎塊，牛肉塊中含三種不同的毒藥。

獸醫相信，傑格是中毒而死，而且死的過程很漫長痛苦。

勞爾斯夫人在臉書上寫道：「下毒的人，你殺害了我們的愛，我們的家人。我兒子最好的朋友，但願你能睡得安穩」。

英國種犬協會發表聲明說，它對傑格參賽２６小時後死亡深感震驚和悲哀。

協會表示，它正在等著比利時警方正式的化驗報告，在沒有接到報告前，不便對死亡原因揣測。

參賽狗在Crufts上獲勝的獎金其實很少，只有象徵性的１００英鎊。但得獎名犬的「後代」則會身價倍增。

近年來參加克魯福茲犬展的狗數量不斷增多、來自世界各地。不時會有人指稱對手搞「小動作」。但鬧出「狗命」，這還是第一次。

（編寫：白墨 責編：尚清）