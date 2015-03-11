記者來鴻：重新啟動—日本創造死了嗎？

Image copyright BBC World Service Image caption 索尼的隨身聽給如何聽音樂帶來革命性變化

「創客」一詞第一次走進中國總理的工作報告。此時此刻，何不看看曾以創新著稱的日本？回首過去，隨身聽、子彈頭、電飯煲、馬桶蓋……一系列日本創造曾經引領世界。昔日的輝煌是否還會重現？

東京市中心，沉重的金屬大門，看上去好像什麼秘密基地。秋葉原區一家典型的辦公樓內，這是一家專供有創新構思人使用的高科技工廠。

這個「創客空間」內配有價值高達10億日元（850萬美元）的設備。把概念轉化成產品所需要的所有設備都可以在這裏找到，包括最新的3D打印機。

DMM.make Akiba創客空間佔用大樓的三層，總面積為2000平米，每周七天晝夜向會員開放，每月會費三萬日元。

投資創客空間的互聯網公司DMM.com總裁龜山啟史（音譯Keishi Kameyama）說，「這些機器怎麼轉、幹什麼的，我根本不懂，現在我們還賠錢。」

「但是，我想給年輕的工程師提供這樣一個空間，讓他們可以集中精力創造自己想創造的產品。」

外行看來，創客空間不過是個容納空間，向公眾提供技術支持、生產設備、教育機會等服務（就像圖書館、社區中心）。

Image copyright BBC World Service Image caption 日本高科技馬桶，這一款可以檢查血壓、尿蛋白、體重等

日本是一個以創新著稱的國家。

我最喜歡的日本創造是東陶（Toto）的電動馬桶蓋。我非常吃驚，2011年大地震和海嘯之後不久，在宮城縣氣仙沼的臨時庇護所內，我居然也看到有這樣的馬桶蓋。

但是，我開始深入了解日本曾經著名的創新精神隨後如何發展時，感覺卻很困難。

歸根結底，改變世人聽音樂方式的索尼隨身聽是1979年問世的，子彈頭1964年就已經運營，大概也就是在同時，東陶將第一個高科技馬桶蓋推向市場。

不過自那以後，卻很難再看到「革命性」的產品。那麼，日本創意死了嗎？

龜山說，「我們一直在創造優秀產品，但是我們不擅長推向國際市場。」

我在東京長大，那時就曾用過日本電信電話NTT DoCoMo的移動電話，隨時可以收發電子郵件，遠遠早於黑莓或者「愛瘋」。

後來，我到BBC在新加坡的辦公室工作，兩年之後才發現，原來在日本使用過的同樣服務—imode在新加坡其實也存在。

我記得當時我曾經想過，如果你不能把產品賣給那些熟悉你的人、又怎麼能贏得國外那些根本沒有聽說過的人呢？

同樣的問題現在依然存在。

Image copyright BBC World Service Image caption 秋葉原的創客空間吸引許多年輕的發明家

我聯繫一家為索尼提供創新方案（索尼工程師可以將其轉化成產品）的公司，但是我的採訪請求被拒絕，因為對方「實在太忙」。

那就公司告訴我說，在他們看來，「BBC宣傳介紹根本沒用」，因為他們的目標客戶都在日本、不是外國。

撇開市場營銷戰略不說，日本還能構思出下一個隨身聽、下一個能夠引領世界的「大家伙」嗎？就好像蘋果、三星那一系列的智能手機、平板電腦、平板手腦等等等等。

岩佐拓真（音譯Takuma Iwasa）曾經受雇於松下，後來創建了自己的消費電子產品公司Cerevo，該公司也是秋葉原創客空間的主要租戶之一。他說，「任何一家公司都有能力製造出創新性產品。」

「但問題是，公司管理層是否會允許你製造（成品）、投放市場。」

著名的日本創新 子彈頭列車 1964年

方便麵 1958年

卡拉OK 1971年

隨身聽 1979年

PS遊戲機 1994年

「索尼推出隨身聽的時候公司規模不大。東陶的高科技馬桶也一樣。我並不認為只有日本才存在這個問題，但是，公司越大、冒險也越難。」

「大公司—不管是否日本公司，都很擅長系列性創新，也就是給現有產品升級，因為這肯定有銷路。但是，他們不太擅長創造市場上從來沒有存在過的東西。」

他說，秋葉原的創客空間有許多小公司，目前處於索尼發明隨身聽的階段，也有投資商熱衷於為這些夢想投資。

那麼，政府能夠幫忙嗎？安倍經濟學的第三個箭頭是要鼓勵創新。

「也許這是日本特有的現象，在我創建Cerevo的時候，對剛起步公司的支助不多。不過，提倡創業這一點還是有點幫助的。」

但是，DMM.com的龜山認為，政府僅僅是在向舊有體制投資，他說，「我自己也不是創新人，我理解。政府不知道如何鼓勵創新。所以，他們只是在找大的電子公司洽談、給他們錢。」

「但是，我希望看到政府幫助這裏這些年輕的發明家。因為，他們才是日本創新的未來。」

（編譯：蘇平 責編：尚清）

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