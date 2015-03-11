丘吉爾曾計劃把《大憲章》送給美國

Image copyright Image caption 丘吉爾計劃把林肯大教堂的《大憲章》手抄本送給美國。這是現存四份《大憲章》原手抄本，今年2月首次團聚展出。當中兩份目前在大英圖書館展覽。

一項新展覽披露，英國戰時首相丘吉爾（Winston Churchill）曾計劃把《大憲章》的一個抄本送給美國，以換取美國在二戰的支援。

英國政府文件揭露丘吉爾爭取美國支援的部分計劃，這些文件在大英圖書館（British Library）展出。

首次在英國展出的還包括《美國獨立宣言》和《美國人權法案》，此外還有兩份《大憲章》手抄本。

這次名為「大憲章：法律、自由、遺產」的展覽是《大憲章》簽署800週年的紀念活動之一。

《大憲章》在1215年6月15日生效，被視為邁向議會民主的第一步，當中確立了沒有人（包括國王）可以凌駕法律的原則。

二戰爆發，《大憲章》其中一個抄本在紐約一個商貿會展出後，滯留美國。

目前在大英圖書館展出的英國外交部文件顯示，當時內閣考慮把這個抄本送給美國，並把這個行動形容為「我們權力之內僅有的確實有力動作，可以換取保存我們國家的方法。」

丘吉爾確曾親手批註同意這個建議，但是最後因為政府沒有權力送贈《大憲章》而讓計劃告吹。

有關的《大憲章》原屬林肯大教堂所有，二戰時期一直保存在美國金庫諾克斯堡（Fort Knox），直到1946年歸還英國。

「大憲章：法律、自由、遺產」一共展覽200多項物品。

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展品包括英王約翰的牙齒和拇指骨、當時的肯特伯雷大主教（Archbishop of Canterbury）沃爾特的衣服和牧杖，有800年歷史。查爾斯·布查爾（Charles Buchel）在1900年繪畫莎士比亞名著《約翰王》中的英王約翰造型（上左圖），模特是赫伯特·比爾博姆·特裏（Herbert Beerbohm Tree），倫敦維多利亞與阿爾伯特博物館（Victoria & Albert Museum）借出。當年其中一位貴族傑弗裏·特·曼德維爾（Geoffrey de Mandeville）的立像（上右圖），這個雕像平常放置在上議院。

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英王約翰的棺廓複製件（上圖）通常放置在伍斯特大教堂（Worcester Cathedral）。

美國歷史上兩份最重要文獻：湯瑪斯·傑弗遜（Thomas Jefferson）手寫的《獨立宣言》和《美國人權法案》的特拉華抄本（下圖），首次在英國展出。兩者都是受到《大憲展》的啟發而寫成的。

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這次展覽也展出中世紀英國國王約翰的兩枚臼齒和一枚拇指骨（下圖），800年前他批准了《大憲章》。這些遺骨與他的遺囑原本和衣服殘片同時展覽。1797年開棺驗證英王約翰埋骨地點時出土。

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「大憲章：法律、自由、遺產」展覽從2015年3月15日起到2015年9月1日在大英圖書館舉行。

（編譯：田耕 責編：尚清）