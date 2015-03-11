倫敦國家美術館禁止訪客使用自拍棍

Image copyright Getty Image caption 倫敦國家美術館希望訪客專心看畫

倫敦國家美術館（National Gallery）將禁止使用自拍棍（selfie stick）。

館方說，他們把它歸類為三腳架，屬於被禁物品之列，「以保護畫作、隱私和整體訪客」。

在國家美術館之前，世界各地都有美術館採取禁制措施，包括華盛頓的美國國立博物館。

Image copyright Image caption 自拍棍可以拍得更廣闊角度

自拍棍是一根可以伸長的金屬棒，棒頭放上攝影機或手機，方便獲取更好拍攝角度。

去年以來，自拍棍的銷量急升，在旅遊地區很常見。

英國其他機構可能也隨之實施禁令。

大英博物館已經證實正審核對自拍棍的政策。

博物館發言人說，大英博物館最重視物品和訪客的安全。

倫敦肖像美術館（National Portrait Gallery）目前還容許訪客使用自拍棍，但是發言人說，館方不斷審視證明造成騷擾的任何物事。

他說，讓訪客在館內有良好體驗很重要。

泰特美術館（The Tate）目前還允許使用自拍棍，只要使用者尊重其他訪客，並遵從館方的拍攝政策。

自然歷史博物館（Natural History Museum）發言人說，目前沒有禁止使用自拍棍，也看不出有必要改變立場。

（編譯：田耕 責編：尚清）