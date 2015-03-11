倫敦國家美術館禁止訪客使用自拍棍
- 2015年 3月 11日
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倫敦國家美術館（National Gallery）將禁止使用自拍棍（selfie stick）。
館方說，他們把它歸類為三腳架，屬於被禁物品之列，「以保護畫作、隱私和整體訪客」。
在國家美術館之前，世界各地都有美術館採取禁制措施，包括華盛頓的美國國立博物館。
自拍棍是一根可以伸長的金屬棒，棒頭放上攝影機或手機，方便獲取更好拍攝角度。
去年以來，自拍棍的銷量急升，在旅遊地區很常見。
英國其他機構可能也隨之實施禁令。
大英博物館已經證實正審核對自拍棍的政策。
博物館發言人說，大英博物館最重視物品和訪客的安全。
倫敦肖像美術館（National Portrait Gallery）目前還容許訪客使用自拍棍，但是發言人說，館方不斷審視證明造成騷擾的任何物事。
他說，讓訪客在館內有良好體驗很重要。
泰特美術館（The Tate）目前還允許使用自拍棍，只要使用者尊重其他訪客，並遵從館方的拍攝政策。
自然歷史博物館（Natural History Museum）發言人說，目前沒有禁止使用自拍棍，也看不出有必要改變立場。
（編譯：田耕 責編：尚清）