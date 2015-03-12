英國議員投票支持實行香煙統一包裝

英國下議院議員以367票對113票的絕對多數通過支持在英國實行香煙統一包裝的措施。

這意味著如果這一舉措在上議院也獲得通過，從2016年開始，所有在英國出售的香煙除了製造商和品牌名字外包裝看上去都將一樣，都配有統一的觸目驚心的圖片和健康警示。

英國政府希望通過立法規定統一香煙包裝設計來減少香煙的誘惑力。

愛爾蘭共和國本月早些時候通過了一項類似的立法，澳大利亞則從2012年開始已經實行了統一的空白設計煙盒包裝。

健康活動人士對這一舉措表示歡迎。

英國政府2011年提出了統一香煙包裝的計劃，並在2012年進行了公眾諮詢。

不過隨後政府對這一計劃似乎冷淡下來，招致指責說政府屈服於煙草業的壓力和影響。

然而英國政府後來還是宣佈再次就此計劃對公眾健康的益處進行審議。

這一審議在去年得出結論說，統一香煙包裝很可能會在一定程度上減少年輕人開始吸煙的人數。

在英國，每天有600多名11到15歲的少年開始吸煙，一年這一數字就是20萬人。如果每年能把這一數字減少2%，就意味著開始吸煙的人數減少四千人。

研究顯示統一香煙包裝將會減少香煙的誘惑力並強化健康信息。

編譯/責編：李莉