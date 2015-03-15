睡眠缺乏將引發肥胖和糖尿病

Image copyright BBC World Service Image caption 研究人員們開始關注睡眠長度和肥胖、糖尿病之間的關係了。

研究發現，如果你需要在周末為周中的睡眠缺乏補覺的話，那麼你得肥胖和二型糖尿病的風險就大大增加了。

通過對522人的睡眠習慣研究發現，越是周中睡眠不好的人，越容易誘發以上症狀。

這項在內分泌社團(Endocrine Society)年會上發佈的研究結果，建議有這些病症的人應該增加睡眠。

專家們對這項發現報以興趣，並建議把這個想法應用到更多人群中去檢測。

以往的研究早已得出結論，從事「三班倒」工作會快速地將一名健康的人帶入糖尿病前兆症狀。

讓體內的生物鐘不能同步的做法將干擾體內荷爾蒙的自然節奏 ，並由此產生諸多健康問題。

但在現實生活中，由於來自工作的壓力和頻繁的社交生活，讓人們最終做出了周中少睡覺、周末補覺的妥協。

Image copyright BBC World Service Image caption 現代社會中，人們普遍減少睡眠時間以應對工作壓力和社交。

目前，研究者們正在進一步研究這種犧牲休息的做法對健康的更深影響。

問題普遍

這項研究由英國的布里斯托大學和卡塔爾的維爾-康奈爾醫學院牽頭，他們研究的課題叫做「睡眠債」，通過比對周中和周末的晚間睡眠時間差異來進行研究。

該研究小組的塔西裏教授(Prof Shahrad Taheri)說：「好像說起來每天少睡個半小時不算什麼，但我們發現這足以對誘發肥胖、和產生胰島素抵抗現象產生顯著影響。」

他補充說：「在現代社會中，缺覺是個普遍問題，但直到過去的十年裏，我們才逐步認識到它對人體的新陳代謝造成的後果。」

他說：「我們目前得出的結論就是，不欠睡眠債將對腰圍和身體的新陳代謝產生積極促進作用。如果把睡眠也作為減肥和治療糖尿病的生活方式的一項的話，這將有可能幫助患者與其它治療方式相得益彰。」

這項研究的出資方是英國衛生部。每年英國10%的康復預算都被用於治療糖尿病。

Image copyright BBC World Service Image caption 每天充足的睡眠對人體的新陳代謝產生重要影響。

糖尿病的危害不容小覷，它可導致失明、增加心臟病突發和中風的風險，對神經和血管造成損害，並極速地增加對腿部進行截肢的風險。

讓研究人員目前迷茫的是對改善睡眠後的影響的研究。這樣，如果人們能每天努力多睡一會兒的話，就用不著等到周末睡懶覺了。

英國薩里大學的高級講師羅伯森博士(Dr Denise Robertson)評價說：「這項研究通過不斷地從沒有患有二型糖尿病的健康人群中提取數據來進行研究，確實很有趣。」

他強調，現在用這項研究初步得到的結論來指導公眾健康還為時尚早。他說：「我們需要進一步的證據。」

他說：「至今為止，我們還沒有針對睡眠缺乏和新陳代謝好處的隨機控制測試。但這項干預將可能產生的健康影響將是巨大的。」

（編譯／責編：孫晨）