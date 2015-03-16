大英博物館名列最引人旅遊景點榜首

Image copyright BBCCHINESE Image caption 到倫敦大英博物館參觀的中國遊客逐年增多

根據英國主要景點協會（ALVA）的最新排行，倫敦的大英博物館繼續成為英國最吸引遊客的景點。

排行第二的是英國國家美術館。位於倫敦泰晤士河畔的南岸文化中心名列第三。

排行還顯示，蘇格蘭旅遊景點的遊客激增，這部分應歸功於去年在格拉斯哥舉行的英聯邦運動會。

到蘇格蘭旅遊的人數比前一年增加了10%。

不過，在排行前10名的最吸引遊人景點中，倫敦之外的景點只有一個、排行第10位的新落成的伯明翰市圖書館。

2013年落成的伯明翰圖書館去年吸引了2414860人次，遠遠超過了大英圖書館的1627599人次。

十大英國最吸引遊客景點

Image caption 泰特現代美術館也在前十名內

大英博物館

國家美術館

南岸文化中心

泰特現代美術館

自然歷史博物館

科學博物館

V&A維多利亞和阿爾波特博物館

倫敦塔

薩默塞特府

伯明翰圖書館

（編譯：騰龍 責編：歐陽成）