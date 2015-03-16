大英博物館名列最引人旅遊景點榜首
- 2015年 3月 16日
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根據英國主要景點協會（ALVA）的最新排行，倫敦的大英博物館繼續成為英國最吸引遊客的景點。
排行第二的是英國國家美術館。位於倫敦泰晤士河畔的南岸文化中心名列第三。
排行還顯示，蘇格蘭旅遊景點的遊客激增，這部分應歸功於去年在格拉斯哥舉行的英聯邦運動會。
到蘇格蘭旅遊的人數比前一年增加了10%。
不過，在排行前10名的最吸引遊人景點中，倫敦之外的景點只有一個、排行第10位的新落成的伯明翰市圖書館。
2013年落成的伯明翰圖書館去年吸引了2414860人次，遠遠超過了大英圖書館的1627599人次。
十大英國最吸引遊客景點
大英博物館
國家美術館
南岸文化中心
泰特現代美術館
自然歷史博物館
科學博物館
V&A維多利亞和阿爾波特博物館
倫敦塔
薩默塞特府
伯明翰圖書館
（編譯：騰龍 責編：歐陽成）