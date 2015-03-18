記者來鴻：在開羅地鐵婦女車廂聽到的

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不久前，BBC中文網的國際縱橫欄目發表題為「在印度地鐵婦女車廂聽到的」文章。今天我們再來看看埃及。在首都開羅搭乘地鐵，女性乘客可以自行選擇使用男女共用車廂還是女性專用車廂。BBC阿拉伯語部記者達姆達什闊別七年，重返開羅地鐵婦女車廂，也來聽聽女乘客之間的神聊，感受世事變遷。

上一次在開羅坐地鐵使用女性專用車廂，那還是七年之前的事了。

有些方面一成不變。開羅地鐵還是那樣一個混亂、擁擠的地方；空氣依然混濁、凝重，充滿灰塵、汗液和香水的味道。

女性專用車廂永遠是最受小商小販歡迎的地方。他們兜售的東西真是五花八門，從紙巾、美髮用具到手機充值卡一應俱全。

但是有些方面，卻已然發生了很大的變化。

炸彈與堵車

Image copyright BBC World Service Image caption 開羅地鐵2007年開設婦女專用車廂

時間已過正午。環顧四周，身邊許多人面色倦怠，但是，她們的談話內容卻絕對不會讓你心生倦怠。一些主題，放在幾年前，更是基本不會聽到。

剛開始，我沒有找到座位，只能站在兩個年輕女郎的身邊。我猜想，她們可能是車站附近那所大學的學生。

兩名女生嘰嘰喳喳，其中一人說，「用了半個小時才進了（大學校）門。瘋了！這算哪回事啊？」

最近，開羅人對安全事務特別「著迷」。一睜眼，聽到的第一條新聞就是炸彈爆炸已經成了家庭便飯。反對總統塞西的伊斯蘭武裝分子被指製造攻擊事件。

塞西曾經是埃及軍隊的一把手，2013年帶頭推翻了埃及首位民主選舉產生的領導人穆爾西。

雖然大多數爆炸事件當中只有很少幾個人的傷亡，但是，這卻導致開羅擁堵更加嚴重。出門誰都想要躲避多如牛毛的路障，所以現在，地鐵比從前更加繁忙。

不遠處座位上，一位頭上蒙著鮮艷頭巾的婦女說，「每次孩子一齣門，我都非常擔心。」

她旁邊的那位女人回答說，「你知道嗎？地鐵上也曾經發現過炸彈呢。但願上天慈悲啊。」

物價與選舉

Image copyright BBC World Service Image caption 地上路障越多、地下列車就越擠

女性專用的車廂就像是一扇窗戶。透過玻璃，可以審視埃及社會更廣泛存在的一些現象，包括那些個老生常談的查米油鹽等問題。

一位看上去大約50多歲、同樣蒙著頭巾的女人說，「我買了3公斤西紅柿，要10塊錢（埃及鎊，相當於1.31美元，87便士）。」

與她同行的另外一名女人也拎著一大塑料袋的雜貨。她點點頭表示贊同，然後從塑料袋裏挑出一隻淺棕色的麵包，說，「瞧瞧這個！就這麼一個麵包，也要2毛5（25比阿斯特，相當於3美分，2便士）。瞧瞧，這麼小！」

然後，她們話鋒一轉，聊起了過去四年中埃及人最喜愛嚼舌頭的一個話題：政治。

第一個女人說，「搞什麼選舉？有空先把這些個爆炸叫停了好不好。」

埃及議會選舉定於3月22日舉行。議會是在2012年穆爾西掌權不久前解散的。但是，最高制憲法庭3月1日判定，選舉法中有一部分（譯者注：選區法）違法憲法。這就意味著，投票可能要被推遲幾個月。

那位蒙著頭巾的女人抱怨說，「上一次，我兒子生拉硬拽地把我拖到了投票站。選舉帶來了什麼好處？」

她的同伴說，「就好像，除了沒選議會，其他已經萬事大吉了一樣。」

旁邊一位年輕女郎看了她們兩人一眼，目光中充滿失望，然後轉過身去。

騷擾與空間

Image copyright BBC World Service Image caption 性騷擾太嚴重，女性需要安全的空間

沒過多久，車廂另一頭爆發出一場「混戰」。

一名年輕女郎衝著一位想闖進女性專用車廂的中年男人大聲喊道，「趕快滾出去！還用我告訴你為什麼嗎？」

「這不是你來的地方！這是女性專用的空間！」

中年男子一聲沒吭、灰溜溜地退出去。

開羅地鐵從2007年起開設女性專用車廂。當時，埃及現在「傳染病」一般的性騷擾剛剛開始露出頭角。

原來，女人使用女性專用車廂是為了避開男人不懷好意的凝視、評論。但是現在，騷擾可能會嚴重許多。

聯合國2013年出版的一份調查報告中介紹到，受訪的埃及女性超過99%都說，自己曾經受到過某種形式的性騷擾。

女性權益組織表示，2011年穆巴拉克被推翻以來，數百名婦女在公眾場所遭暴徒強姦、性騷擾，其中許多人是在開羅「解放廣場」附近參加示威（期間遇襲的）。

地鐵靠近終點站，一些婦女總算有了座位，放鬆一下疲憊的雙腿。其中一人長舒一口氣，說，「要是再能增加一兩個這樣的車廂就好了。」

「就想能喘口氣。這樣的要求不過分吧？」

（編譯：蘇平 責編：董樂）

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