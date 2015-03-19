霧霾來襲 英國當局發警告

Image copyright PA Image caption 空氣污染可導致呼吸疾病，這對有心臟病或肺病的患者特別危險。

別以為只有中國才受霧霾影響。來自歐洲大陸的污染對英國構成了威脅，當局發出警告，專家呼籲注意健康。

導致問題的受污染氣團橫渡英吉利海峽，英國環境、食物與農村事務部表示，部分英國地區的空氣污染程度被提升到「高」水平。

霧霾已經對法國造成了影響。巴黎的著名景點埃菲爾鐵塔被重重濃霧所包圍。為了對付空氣污染情況，法國當局已經下令限制公路上的車速為每小時20公里，希望藉此改善大氣情況。

雙重影響

英國當局表示，來自歐洲大陸的受污染空氣，加上本土的霧霾，讓目前的情況加劇。

官員警告說，目前的情況可能對那些有呼吸困難的認識或者長者構成健康威脅。不過，他們強調，普羅百姓不會受影響。

據預測，英格蘭大片地區將受中等 程度的污染影響，但是個別地區則可能受到9級污染的威脅；10級是最嚴重的污染等級。

導致霧霾越洋來襲的原因是籠罩英國的高氣壓氣團。這種大氣現象把歐洲大陸的氣團「吸」了過來。

健康憂慮

英國慈善機構「哮喘英國」（Asthma UK）的發言人表示，三分之二的哮喘患者的症狀會因為空氣污染而加劇。

該組織已經警告說，這次霧霾可能在部分患者中導致哮喘病發，甚至致命。發言人說，長者和有健康問題人士必須格外小心。

氣象專家說，英國的霧霾情況預料到周五（20日）將有所改善。

（撰稿/責編：顧垠）