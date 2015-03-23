專家：蚊子將會把「外國病」帶進英國

Image copyright Science Photo library Image caption 蚊子能夠傳播登革熱、瘧疾等病毒。

醫學專家表示，蚊子可能會在未來幾十年中把登革熱和西尼羅河病毒帶入英國。

科學家在《柳葉刀感染性疾病雜誌》中發表報告稱，英國越來越暖的氣候可能會為蚊子提供繁殖的條件。

報告指出，將來英國越來越暖的氣候將可能會為亞洲虎紋（白紋伊蚊）提供繁殖的最佳條件，這種蚊子經常會傳播登革熱和基孔肯雅熱病毒。

該報告通過使用氣候變化的模式預測說，如果英國氣溫上升幾度，那麼壁虱、蚊子和寄生蟲的季節活動就會增加。

英格蘭公共健康組織表示，已經對一些蚊子可能會產卵的地方進行監測。

參與這項報告的科學家指出，蚊子經常會在遭受洪水的地區產卵，那些來自亞洲的蚊子卵很可能因為全球貿易被輪胎帶到英國。這些輪胎可能在高速公路上行駛了很長的距離，把蚊子卵帶到了新的環境當中。

發表該報告的英格蘭公共健康組織的科學家們表示，目前在英國已經有34種不同種類的蚊子。

另外在歐洲的其它一些地區，通過叮咬其它昆蟲而傳播疾病的蚊子和壁虱數量在持續增長。

在過去十年中，瘧疾已經傳播到希臘，而西尼羅河病毒也傳播到東歐地區。基孔肯雅熱也已經傳播到了意大利和法國。

然而，報告表示，氣候變暖只是疾病範圍擴散的其中一個原因，其它原因還包括城市化進程，對土地使用的變化，移民情況以及全球化進程。

(編譯：林杉/ 責編：郱書）