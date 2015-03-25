BBC不續聘汽車節目主持人克拉克森

Image copyright PA Image caption 克拉克森被停職

英國廣播公司的總裁霍爾說，決定不再延長《英國瘋狂汽車秀》（Top Gear）主持人傑裏米·克拉克森（Jeremy Clarkson）的合同，因為他打了製片人。

霍爾說，說這個決定不是輕易做出，並且說他意識到對此事有不同的看法。不過他說克拉克森越過了底線，對此他不能加以容忍。

克拉克森在3月10日被暫時停職，因為之前他在約克郡的一個旅館同製片人Oisin Tymon發生了肢體衝突，起因是在當天攝製完成後沒有給克拉克森熱食。

上周BBC開始了內部調查。製片人Oisin Tymon並沒有作正式投訴。據認為是克拉克森自己向BBC的上司作了匯報。

此後BBC電視部門的負責人丹尼·科恩認為他別無選擇，只能在調查期間對克拉克森做出停職決定。

克拉克森被停職引起《英國瘋狂汽車秀》粉絲的激烈反應，他們紛紛表示支持克拉克森，約100多萬人簽名要求BBC保留克拉克森的職務。

（編撰/責編：橫路）