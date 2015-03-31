英國大選：各政黨爭相做出新承諾

Image copyright AFP Image caption 2015年大選的焦點集中在經濟發展政策、削減開支、英國在歐盟的去留、全民醫療服務（NHS）的未來以及限制移民等問題。

2015年英國大選正式的競選進入第二天，英國各主要政黨繼續就經濟、就業、稅收和健康等問題作出新的承諾。

與此同時，各黨對自己的削減開支計劃及選後是否增稅卻顯含糊其辭。

距5月7日的投票只剩下37天，最新一個宣佈競選綱領的自民黨領袖克萊格保證，將額外增加撥款35億英鎊用於精神健康服務。

隨著英國首相卡梅倫宣佈解散議會，英國大選從周一（3月30日）正式開始。卡梅倫（David Cameron）宣告，自己已經開始讓國家走出低谷出現轉機，不能半途而廢。

競選焦點

Image caption 卡梅倫在唐寧街外敦促選民為自己投票。

卡梅倫在唐寧街外敦促選民們繼續為自己投票，讓他能夠連任，以守護國家出現的起色，並帶來英國所需要的「強勁的領導能力」。

卡梅倫對在工黨領袖米利班德進行了抨擊並說，他可能帶來「經濟混亂」的風險。

而米利班德反唇相譏，警告保守黨在是否留在歐盟問題上的政策會為英國商界帶來「危險」。

2015年大選的焦點集中在經濟發展政策、削減開支、英國在歐盟的去留、全民醫療服務（NHS）的未來以及限制移民等問題。

相互攻擊

Image copyright l Image caption 英國四家最主要的民調的最新統計顯示，保守黨和工黨仍然旗鼓相當，支持率都在34%左右。

卡梅倫對保守黨進一步削減福利開支120億英鎊的計劃強烈辯護，但對削減從哪些項目下手卻不願意明確。

首相卡梅倫對工黨領導人米利班德進行了多次針對個人的攻擊，但他表示不會「為把工黨擺到桌面上而道歉」。

工黨領袖米利班德表示，保守黨導致英國退出歐盟的可能性會給就業和社會繁榮帶來「明顯和即時危險。」該黨承諾將會致力於留在歐盟，「讓英國在布魯塞爾回到領頭羊的位置」。

英國副首相克萊格表示，自己領導的自民黨將會在競選活動中位於「理性的中間地位」。

而英國獨立黨UKIP領袖法拉吉表示，自己的政黨為選民們提供了一個「激進選擇」以及一個脫離威斯敏斯特政治群決定性機會。

在各政黨相繼發表競選宣言後，英國四家最主要的民調的最新統計顯示，保守黨和工黨仍然旗鼓相當，支持率都在34%左右。

自民黨的支持率只有8%左右，而英國獨立黨的支持率保持在13%。

（編寫：騰龍 責編：歐陽成）