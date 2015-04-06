英國智庫主張強迫年輕人在選舉中投票

一個中左翼的智庫說，在年輕人18歲後第一次選舉中應該強迫他們投票。

公共政策研究機構(IPPR)表示，讓年輕人投票可能制止選舉投票率下降趨勢，能夠「養成他們一生（投票）的習慣」。在2010年，英國18到24歲年輕人當中只有44%的人投了票。研究表明，「越年輕越貧窮」的人投票的可能性越低。

公共政策研究機構的馬特·勞倫斯說，英國可能「夢遊進入一個更加分裂的民主」。

公共政策研究機構的報告顯示「工人階級和年輕人對政治決策過程的貢獻更低，因為同年長和更富裕的公民相比，他們的參與程度和被代表程度都更低。」

報告說，這種不平等破壞了民主的「合法性和有效性」，而且在下月的大選中這種趨勢也不會被扭轉。

政治不平等

在1970的大選中，18-24歲選民的投票率和65歲以上選民投票率的差異是18%。

但是在2010年大選中，這個差異上升到了32%，65歲以上選民的投票率為76%，而18-24歲群體的投票率只有44%。

勞倫斯還說，「英國投票率長期持續下降是因為年輕人和低收入者投票率相對崩潰，當然並非所有群體的投票率都急劇下降。」

「通常是由年輕人和比較貧困者構成的不參加投票的人口的存在，導致一些群體在投票中能夠發揮更大的作用，從而加強了政治不平等現象。」

（編撰：橫路/責編：躍生）