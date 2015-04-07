記者來鴻：割禮夢魘—救救我們的女孩兒

Image copyright BBC World Service Image caption 14歲的維羅尼卡是成功逃到庇護所的女孩兒之一

在坦桑尼亞，女性割禮是非法的，但是在北部地區仍然普遍流行。兩年一度的「割季」又到了。記者發現，當地女孩向刀鋒說「不」，在志願者的幫助下逃到庇護所棲身。

馬辛基村外，有一座廢棄不用的房子。埃利亞斯站在門前的陰涼地兒等著我們。

埃利亞斯今年50出頭，穿著熨燙平整的藍色短袖衫。他皺著眉頭，說話速度非常慢，很害羞，很悲傷。埃利亞斯非常難過，幾天前村裏出的一檔子事讓他心情仍然無法平靜。

塞倫蓋蒂（Serengeti）。聽上去令人毛骨悚然的「割季」每兩年一次，每次持續六個星期。

這個「割季」剛剛開始沒多久的時候，一天，埃利亞斯聽說，村裏七名10幾歲的少女藏在林子裏……她們從家裏逃出來，試圖躲避接受女性割禮（FGM）。這個標誌著女孩兒長大成人的儀式可能帶來嚴重的健康後果，最為極端的案例中，女孩可能會因出血、感染喪命。

埃利亞斯是反對女性割禮志願者網絡的成員。聞訊後，他立即給位於木穀牧（Mugumu）的庇護所打電話。木穀牧距離馬辛基有兩個小時的車程。庇護所派出那輛破舊的二手四輪驅動去接女孩兒。泥濘的土路，崎嶇不平，坑坑窪窪，猶如幹裂的河牀。然後，災難降臨，車拋錨了！

Image copyright BBC World Service Image caption 庇護所中的有些女孩年僅10歲

與此同時，在馬辛基，女孩兒的家人繼續在林間搜索。後來，他們找到了藏身地，女孩兒被迫跟家人回家。

埃利亞斯苦頭婆心地和女孩兒的父母辯論，一遍又一遍反覆解釋切割外生殖器可能給女孩兒帶來的傷害，劇痛、難產、心理後遺症等等等等。

但是，七個女孩兒中，五個沒能躲過這一刀。埃利亞斯總算把另外兩個解救出來，她們搭乘公交車來到木古牧的庇護所。那裏已經有從馬辛基逃出的10個女孩子。

救了兩個，但是，另外未能倖免的那五個女孩兒的命運仍然讓馬辛基痛心不已。他說，「我失敗了，非常難過。」

和女性割禮作對並不容易。埃利亞斯介紹說，馬辛基共有三千來人，其中大多數村民並不反對割禮。他說，「在他們眼裏，我是壞蛋，因為我反對他們的傳統和文化。」

但是，埃利亞斯並不放棄。他說，童年時一位好友（因為割禮）大出血慘死「給我帶來很大觸動。我決定，我必須出面，必須開口，這樣的做法太糟糕，醜陋的習俗，惡劣的行為。」

在與馬楚韋（Machochwe）的交叉路口我們接上了伊曼紐爾。他也是一名志願者。伊曼紐爾帶我們前往他生活的小村。

路邊小憩遠眺，寬闊、一望無際的灌木林，景色壯觀秀美。伊曼紐爾指著遠方的一個小山包說，「那是科巴桑巴（Kobosamba）。」

如果有哪個女孩子接受割禮死了，屍體會被丟在科巴桑巴。晚上，悄悄去。躲不過鬣狗……屍體不會下葬，因為人們認為她是被詛咒了。家人也不能公開哀悼，不能向外人講述孩子的遭遇。只有沉默。

Image copyright BBC World Service Image caption 羅比·山姆威利：13歲時被父母強迫接受割禮，大出血幾乎喪命。現在負責庇護所管理工作。

Image copyright BBC World Service

伊曼紐爾從上衣口袋裏拿出一個翻舊了的練習本，裏面有個名單：馬楚韋和附近村子裏因割禮死亡的女孩兒。伊曼紐爾的統計數字顯示，過去三個「割季」中，有15名女孩兒死亡。

我問他，警察有沒有來調查過這些案子？他說，沒有，都是秘密。如果他本人去報告的話，生命安全可能都會受到威脅。除了幫助女孩子逃跑，伊曼紐爾能做的，只是打探信息、收集數據。

前往木古牧途中，我們還順路稍上了一位抱著小胖娃娃的母親。她說，這個「割季」還沒完，但是她已經聽到傳聞，五個女孩子死了，屍體被丟到科巴薩巴。

黃昏時分，我們抵達庇護所。庇護所的設計規模只能容納40人，難以想像的是，現在竟然有134個女孩子在這裏暫時棲身。她們二人、或者三人合睡一張牀，地上還擺著牀墊子。不過，看上去沒有人在乎這樣的擁擠，因為她們知道，能夠逃到這裏，已經是幸運。

一些女孩子在房前黃褐色的泥土地上玩球，還有一些在唱歌、跳舞，做雜事。

我很少在其他地方見過這樣的樂觀、向上。和我談話的所有女孩兒都希望繼續上學、工作、獨立。她們非常清楚，割禮通常是早婚的前奏。

我們經常辯論或者批評「發展中國家」的那些個項目、運動，但是在木古牧，這個項目的單純卻給我帶來很大震撼。如果女孩兒能逃到庇護所，她們就會獲得安全，至少在下一個「割季」到來之前。

（編譯：蘇平 責編：郱書）

BBC在世界各地派駐的大批記者在密切跟蹤國際重大政治事件的同時，還投入了大量的精力和時間了解所在地區的人文、社會、自然等各方面的情況。《記者來鴻》欄目就是這些記者從世界各個角落髮回的隨筆、感想，希望這個欄目可以成為您了解世界的小小窗口。

網友如要發表評論，請使用下表：