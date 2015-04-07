布萊爾「重出江湖」 痛批政府脫歐公投

Image copyright PA Image caption 前任工黨首相布萊爾在英國大選關鍵時刻出面站台為黨魁米利班德助陣

因領導英國參與阿富汗和伊拉克戰爭而充滿爭議的前任工黨首相托尼·布萊爾，在大選選戰正酣之際決定出面高調為工黨黨魁米利班德站台，批判卡梅倫首相和保守黨有關一旦連選將舉行是否脫離歐盟公投的承諾。

布萊爾指責卡梅倫和保守黨屈服於英國獨立黨和其它右翼反歐洲媒體勢力的壓力，為了在競選中贏得政治優勢而寧願犧牲英國核心利益。

布萊爾曾經在1997、2001和2005年三度率領工黨贏得大選，並三度連任首相，直至2007年禪讓相位於工黨內長期權力競爭對手戈登·布朗。

儘管被阿富汗和伊拉克戰爭爭議困擾，布萊爾直至今日仍被很多工黨支持者認為是歷史上最具領導人魅力和口才的領袖之一。

不過，保守黨方面分析人士則指出，長期隸屬於工黨黨內「布朗派」的現任黨魁米利班德，如今搬出布萊爾站台，只能表明感覺到選情「勢弱」。

BBC資深政務編輯傑姆斯·蘭德爾分析指出，布萊爾2007年以來基本上選擇脫身於英國政壇紛爭之外；此次他「重出江湖」，很可能是工黨希望重新利用他的「個人明星元素」，盡量多爭取到一些邊緣選民。

「大是大非」

現任保守黨首相卡梅倫承諾，將與歐盟重新展開談判，為英國爭取「更好的結果」； 他還承諾如果無法說服歐盟重新談判加盟條件，一旦連任將在2017年之前推動是否繼續留在歐盟的「脫歐」公投。

布萊爾指責卡梅倫政府的做法是為了贏得一些右翼英國獨立黨支持者的選票而無視國家核心利益。

他說：「此事乃大是大非，關乎國家的未來，決不能如此被充當政治籌碼。」

布萊爾近年來也多次就英國與歐盟關係問題上發聲，認為一旦脫離歐盟，英國在世界上的地位將大打折扣——成為區區小國。

工黨在此次大選中明確表示反對「脫歐公投」。

保守黨則反駁工黨和布萊爾的批判說，當年正是布萊爾領導的工黨政府拋棄了英國的國家利益，比如自動放棄英國原本擁有的一些退免稅項目，以及對歐盟移民敞開大門。

現任內政大臣為保守黨的歐盟政策辯護說：「卡梅倫敢於為英國利益向歐盟說不，成功迫使歐盟委員會削減預算，否決一項未能保障英國企業公平競爭利益的條約，並讓英國納稅人避免了為歐元區危機埋單的窘境。」

在此次英國大選中，右翼英國獨立黨要求立即舉行脫離歐盟的公投，保守黨主張先爭取重新談判然後視談判結果決定是否公投，工黨和自民黨則反對公投。

（編譯：晧宇 / 責編：郱書）