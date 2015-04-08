記者來鴻：總統軍閥都敬佩的BBC記者

Image copyright BBC World Service Image caption 馬克·多伊爾年輕時在盧旺達報道

關卡很難對付，並不僅僅記者這麼認為。狹窄的公路，有人衝你的車窗揮舞手榴彈。無所事事的孩子舉著長槍，就等著有個表現機會呢。

有時候，一紙公文就可放行。有時候是一包煙，或者許多許多微笑。但是很多情況下—我這可不是故弄玄虛，生路與更加黑暗的下場之間，區別可能也就是一個字、一個名。

「BBC」這個字幫過我無數次忙，我能肯定，至少比幫倒忙的次數要多。在車臣、阿富汗、索馬里，我都曾大喊過「BBC」。

2011年，在科特迪瓦一條鄉間公路，一伙面色陰沉的持槍男子攔住我們的汽車。我可以看到，附近樹叢中，還有四、五個被綁起來的人，他們沉默無語、絕望地盯著我們。

武裝男子的頭兒凶狠地問道，「你們是法國人？我們不喜歡法國人。」

幾天后，接著往南走一段，我曾被迫替我們在當地的聯絡人求情、懇請對方饒他一命。他是穆斯林。攔路的士兵強迫他跪在路旁水溝裏，槍口對凖了他的後脖頸。

但是，說「BBC」，其實只是故事的一小部分。如果說，在動亂的國家、空蕩蕩的公路上，BBC還有點「魔力」的話，這也完全來自於使用這個名字的那些記者。

幾個月前，我在塞拉利昂報道埃博拉疫情，和一個名叫烏瑪魯·弗法納（Umaru Fofana）的人一道去了不少地方。在英國，你也許在廣播上聽到過他的報道，但是在塞拉利昂，他的名聲可完全是另一個檔次的。

Image copyright BBC World Service Image caption 烏瑪魯（白襯衣、戴眼鏡）和馬克在塞拉利昂的卡巴拉

我堅信，在英國，一定找不到能比得上烏瑪魯的人。在塞拉利昂，不管走到哪一個角落，人們立刻就能認出他來。士兵會微笑，要求與他合影，然後立刻給我們放行。過去幾十年，塞拉利昂內戰期間烏瑪魯吃過槍子、坐過牢，贏得了尊重。後來的過路記者—包括我—現在就可以在他這棵大樹下乘涼了。

非洲有許多烏瑪魯，為BBC國際台作報道。但是，這裏還流傳著另外一個名字、一個英國名字。上個月在利比里亞機場我還曾聽到過。過去一些年，在阿比讓、卡諾、摩加迪沙、巴馬科也都聽到過。

馬克·多伊爾（Mark Doyle）。

出租車司機滿懷希望地問，「你是馬克·多伊爾嗎？」

「嗯，BBC來的？啊，馬克·多伊爾。馬克哪兒去了？你認識他嗎？轉達我們的問候啊。」

每次都一樣。

Image copyright BBC World Service Image caption 馬里，馬克連夜趕稿

馬克在非洲、報道非洲已經26年了。他可不是出了大事才空降而來，馬克生活在非洲，他想找答案、想理解非洲、想查個水落石出。

兩星期前，馬克離開了BBC。

馬克身材高大、性格堅強，但非常謙虛。我這番話可能會讓他很不好意思。沒辦法了。因為，馬克就是那類至關重要的駐外報道的代名詞。

1994年，馬克報道過盧旺達的大屠殺。那可是一次史無前例的任務。馬克的同事弗格爾·基恩說，「他比我們所有人呆的時間都要長。曾經身處那個慘痛年代、那個恐怖地方的所有人都知道，馬克為傳達真相、為BBC做了多少貢獻。」

加拿大的羅密歐·達萊爾將軍（Romeo Dallaire）當時指揮聯合國維和部隊制止大屠殺。在狙擊手、迫擊炮的時刻威脅之下，達萊爾將軍和馬克成了朋友。

達萊爾將軍告訴我說，「勇氣、堅毅、機智、敏銳，無人可比的良知。這就是馬克·多伊爾。」

Image copyright BBC World Service Image caption 馬克在塞拉利昂弗裏敦

戴維·理查茲爵士（David Richards）也有自己的故事。2000年，英國出兵塞拉利昂期間，理查茲是總指揮。他說，馬克和（另外一名BBC記者）利特爾（Allan Little）的報道幫助他說服上級，需要更加強有力的軍事干預，「由此挽救了數千塞拉利昂人的生命。否則，這些人將面臨嚴重危險。」

當時馬克的另外一名BBC同事保羅·丹納哈爾（Paul Danahar）當年曾經和馬克一起穿越整個國家、檢驗新停火協議的有效性。在弗裏敦以外，兒童兵攔下他們的車輛，槍口對凖他們。

馬克一句「早上好」，氣氛驟然大變。他們認出了這個聲音。在這樣一個就連孩子都被迫參與互相殘殺的國家，汽車裏的人代表著幾乎已經蕩然無存的一種感情：信任。

難怪，馬克自己也曾報道過，他在毫無凖備的情況下被帶去會見非洲國家的總統們。在收音機上聽過無數次報道，總統自己也覺得和馬克成了朋友。

這樣的事，數不勝數。你懂我的意思吧。不過，我這段懷舊的告別演說後面，還有更深一層的含義。

非洲正在發生突變、騰飛，推特、手機流行，越來越多的人傳遞著越來越多的信息。但是，這仍然是一個非常不平等的大陸，什麼也不能取代那些深深懂得坐在桌後上上網就能找到真相的記者。

在人跡罕至的小路上，在無法預測的關卡後，才能找到真故事、好故事。

（編譯：蘇平/責編：董樂）

BBC在世界各地派駐的大批記者在密切跟蹤國際重大政治事件的同時，還投入了大量的精力和時間了解所在地區的人文、社會、自然等各方面的情況。《記者來鴻》欄目就是這些記者從世界各個角落髮回的隨筆、感想，希望這個欄目可以成為您了解世界的小小窗口。

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