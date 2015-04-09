倫敦蓋特威克機場附近發現大量石油蘊藏

Image copyright z

英國石油與天然氣投資公司（UKOG）表示，在英格蘭南部倫敦蓋特威克機場附近的地下發現石油，儲量可能多達1000億桶。

該公司稱，去年在倫敦蓋威克機場附近的霍斯山（House Hill）地區進行勘探的結果顯示，當地石油儲量可能高達每平方英里1.58億桶，這一數字遠遠超過最初的預計。

UKOG形容這一發現是「世界級的潛在資源」，有「巨大潛力」。

公司首席執行官桑德爾森在接受BBC 採訪時說 ：「我們認為這可能是英國在近30年最大的石油資源發現，這對整個英國有著重大的意義。」

然而UKOG同時也承認，由於地質的原因，可以有效開採的石油可能只佔總蘊藏量的3%至15%左右。

「豐富的地下資源」

蘊藏在英格蘭南部地表之下的石油資源已經持續開採長達數十年之久。目前在英格蘭南部有十餘個探井。

基於UKOG的最新發現，該公司首席執行官桑德爾森表示，這個地區原油儲量約在500億至1000億桶左右；到2030年，該地區石油產量或許可以佔到英國總石油需求的10%至30%。

然而，開採石油可能要用到的液壓破碎法也引起了包括「綠色和平」在內的一些環保組織的擔憂。液壓破碎法是一種利用高壓將水，沙或化學物質打到地下來獲取石油或天然氣的方法，這種方法會造成對地下水的污染。

對此，UKOG 表示，蘊藏在霍斯山附近的石油資源完全可以用傳統方法來開採，沒有使用液壓破碎法的必要。

（編譯：朱季惟 / 責編：郱書）