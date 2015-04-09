零通脹 英國央行保持0.5%利率不變

Image caption 觀察人士預計下一次調整利率，應該是向上，但不會在近期。

英格蘭銀行利率委員會決定繼續保持0.5%基凖利率不變。

英國央行把利率壓在歷史最低水平已經連續6年多。

低利率意味著存錢利息和房屋貸款利息都低。

由於消費物價指數（CPI）降到0，今年內利率上調的預期也被擱置。

英國商會首席經濟師科恩表示，維持現有利率不變是個正確的決定，尤其是在零通脹的時期，而且今後幾個月通脹率還有可能出現負值。

科恩說，雖然官方利率很低，但過去一年裏通脹率下跌，對商家和消費者來說事實上推高了實際利率。

英國經濟仍在復蘇，但很脆弱，經不起不必要的提息帶來的衝擊。

商界甚至希望官方能明確聲明至少12個月內利率將維持在低水平。

英國國家統計局上個月公布的數據顯示，英國經濟2014年增長2.8%，是2006年以來最大的增幅。

但周四（4月9日）統計局又公布一組數據，顯示英國貿易赤字2月份擴大幅度超過預期，商品和服務業貿易赤字從1月的15.4億英鎊增加到28.6億英鎊。

本周稍早公布的採購經理指數（PMI）顯示上個月製造業和服務業增長加速，但建築業勢頭有所減弱。

英國央行利率委員會暗示，如果低通脹持續時間超過預期，利率還可能進一步下調。

但央行決策層人士發表的言論傳遞的信息是他們仍預期下一次調整利率的方向是向上，而不是向下。

央行的量化寬鬆（QE）規模也保持在3750億英鎊不變。

（編譯 / 責編：郱書）