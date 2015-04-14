人物：綠黨領袖娜塔莉·貝內特

Image copyright AFP

近年來，綠黨在英國政壇上嶄露頭角，贏得越來越多的支持。

綠黨（英格蘭和威爾士地區）領袖娜塔莉·貝內特（Natalie Bennett）出生於澳大利亞，1999年移居倫敦。此前，她曾從事記者工作，並曾在泰國婦女事務委員會任職。

領導力「差」 曾受質疑

在2012年9月當選綠黨領導人之前，貝內特曾兩度參與競爭倫敦北部一選區議席，但均以失敗告終。在2010年大選中，她只獲得2.7%的選票。

但是，這次大選卻見證了綠黨歷史上首位國會議員的誕生。時任綠黨黨首卡羅琳娜·盧卡斯（Caroline Lucas）成功當選海濱城市布萊頓市天穹宮選區的國會議員。在當選之後，盧卡斯卸任黨首職位，集中精力於國會議員工作，並稱要給其他黨員機會「讓更多人了解」。

黨內不少人對卡羅琳娜的卸任表示惋惜，稱其是位強有力的領導人。但貝內特的當選看似更符合綠黨的一貫信條：拒絕黨首獨大。在2008年之前，綠黨甚至拒絕選出黨首。

但是，貝內特的領導能力卻因一次廣播節目而備受質疑。當被問及綠黨政策時，她卻支支吾吾，結巴地講不出話。

事後貝內特說，她更看重政策本身，而非華麗的詞藻和誘人的雄辯。

女性身份 競選優勢

或許是意識到兩任黨首均為女性，綠黨在本次大選中大打女性牌，爭取女性選民支持。在4月2號七黨領導人辯論前，綠黨打出了口號：男人們，你們害怕什麼？

女性身份或許能幫助貝內特在短期內贏得選票。尚未作出決定以及那些對男性主導政治感到失望的女性選民，或許更容易將選票投給貝內特。

此外，貝內特的另一個優勢在於，越來越壯大的黨員人數。今年一月，綠黨宣稱，其全國黨員人數為43829人，已經超過英國獨立黨。

但實際上，就國會議員而言，貝內特本人或許面臨著更為艱難的競爭。她所參選的選區，自從1964年以來一直都是工黨的地盤。

競選口號 勝算未卜

在2015年的全黨春季會議上，貝內特呼籲，要結束卡梅倫政府失敗的緊縮政策，關注低收入群體，經濟不穩定形勢以及食品銀行問題。

這也是內貝特此次競選的主要口號。

目前，在諾裏奇，牛津，布里斯托，布萊頓等地，綠黨有著較高的支持率。但是貝內特領導的綠黨能否贏得這些地區的席位，綠黨能否從工黨和自民黨手中奪走一些議席，一切都是未知之數。

（責編：李文）