罕見高溫艷陽天 英國鐵路交通又陷混亂
- 2015年 4月 16日
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4月15日，英國東南部陽光明媚，氣溫罕見地達到23攝氏度以上。當天，南部海濱度假勝地布萊頓火車站一列火車脫軌，引發鐵路交通網連鎖反應，許多班車晚點、取消，客車晚點最長的達90分鐘。
數萬通勤族上班高峰時段被困在各地的火車站，下班高峰時段搭車還是不順。
鐵路交通部門和列車運營公司被臭罵，但辯解說，鐵軌長時間在烈日下直曬，又加上高溫，就可能導致鐵軌變形。
在布萊頓脫軌的是一列空車，當時正從車庫駛往車站。
英國鐵路交通之「嬌氣」是人們最愛議論的話題之一。
人們記憶中印象較深的一次是英格蘭東南部一次狂風暴雨，落葉遍地，一些濕葉子粘在鐵軌上，結果一輛貨車晚點、整個地區的鐵路交通混亂。
除了「錯誤的葉子」、「錯誤的高溫」，「錯誤的雪花」也曾導致列車停開。
本周一（4月13日），7起互不關聯的故障「癱瘓」了倫敦橋火車站，進而導致倫敦其他主要通勤車站極度擁擠、列車誤點。
這些不相干的因素包括電纜故障、信號燈出問題、列車故障、修路工作延誤、地鐵信號燈故障以及由此引發的部分地鐵線路運行受阻。
（編譯/責編：郱書）