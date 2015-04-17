倫敦東區擬建英國最高公寓樓
- 2015年 4月 17日
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在倫敦市長表示不反對後，倫敦著手建造英國最高公寓樓。
建址設在東倫敦泰晤士河大轉彎處的「狗島」（Isle of Dogs）附近的South Quay Plaza將有68層，220米高。
公寓樓將提供888套住宅單元，其中188套被定為是低價單元。
公寓樓位於倫敦新金融中心Canary Wharf 附近。
此前，倫敦Tower Hamlets 區政府已經批准了設計。
在倫敦市長約翰遜表示不反對後，建設工程預計從明年一月正式上馬。
除主樓外，還將包括一個36層的附樓。整個建築工期預計5年。
（編譯：騰龍 / 責編：林杉）