倫敦東區擬建英國最高公寓樓

Image copyright l Image caption 東倫敦泰晤士河大轉彎處的「狗島」將出現英國最高建築。

在倫敦市長表示不反對後，倫敦著手建造英國最高公寓樓。

建址設在東倫敦泰晤士河大轉彎處的「狗島」（Isle of Dogs）附近的South Quay Plaza將有68層，220米高。

公寓樓將提供888套住宅單元，其中188套被定為是低價單元。

公寓樓位於倫敦新金融中心Canary Wharf 附近。

此前，倫敦Tower Hamlets 區政府已經批准了設計。

在倫敦市長約翰遜表示不反對後，建設工程預計從明年一月正式上馬。

除主樓外，還將包括一個36層的附樓。整個建築工期預計5年。

（編譯：騰龍 / 責編：林杉）