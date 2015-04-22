Image copyright l Image caption 英國有超過一個慈善機構提供食物救濟

英國慈善組織「特拉塞爾信託」（Trussell Trust）去年共發放救濟食物包108萬次，超過2013年的記錄。

這個機構的2014/15財政年度報告顯示，去年一共發放足夠三天食用的食物包1,084,604次，比前一年上升了19%。這個數目並不包括其他組織或機構提供的食物救濟。

不過，特拉塞爾信託表示，不知道領取他們的食物救濟的實際人數多少，因為有些人領取超過一次。

工黨表示，這個增加令人震驚；保守黨說他們的經濟計劃是幫助家庭的最好方法。

低收入人士

特拉塞爾信託在全英國有445個食物庫，他們說他們提供的食物救濟超過三分一是給兒童的。

根據特拉塞爾信託網站的介紹，他們是一個以基督徒原則創建的慈善機構，為教徒和非教徒服務，宗旨是消除飢餓和貧窮。他們與教堂和社區人士合作辦食物救濟。

食物庫負責人說他們協助的人都因為低收入、工作不穩定和生活成本高而維持不到生計。

在這個機構負責食物救濟的庫爾提斯（Adrian Curtis）表示，他們還正在增加在債務和福利方面的輔導。

「聆聽這些人非常重要，這樣才了解他們面對的問題。」

另一個為學生提供免費食物的慈善組織「魔法早餐」（Magic Breakfast）的總裁麥康奈爾（Carmel McConnell）說，去年他們收到的緊急救濟的需求也有所增加。

樂施會（Oxfam）除貧事務負責人歐爾（Rachael Orr）表示，這些數字令人非常擔憂。

保守黨發言人說，令英國家庭自給自足的最佳方法是減稅和使更多人就業，「上次大選至今有超過200萬人找到工作。」

工黨則認為保守黨未能處理低收入的問題，延遲發放福利和所謂的「睡房稅」政策（領取房租福利的人家中有空置睡房必須繳交額外稅項或遷居到更小房子）製造了更多需要食物救濟的人。

綠黨黨魁貝內特（Natalie Bennett）則指其他政黨只管叫喊「為工作家庭」的口號，卻沒有實際消除貧窮的行動。

（編譯：葉珊 責編：郱書）