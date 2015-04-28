英國人最想學烹飪和音樂

Image copyright BBC World Service Image caption 很多英國人都希望成為廚師或麵點師。

調查發現，英國有近40%的成年人希望提高自己的廚藝和烘焙技藝，還有25%的人想學一種樂器。

英國成年人教育節前發佈的這項調查還顯示，近50%的受訪者表示會考慮報名參加相關的培訓課程來達到提高的目的。

除了最熱門的廚藝和樂器，語言、聲樂和攝影也是不少受訪者感興趣的技藝。

英國成人教育節將於5月1日開幕，直到一年一度的成人學習周（6月13日至19日）結束。

該調查是由英國國家成人繼續教育學院（NIACE）進行的，共有1000多名受訪者接受了調查。

該學院首席執行官休斯認為，調查結果顯示人們都希望不斷學習新知識，同時還表明需要幫助有興趣繼續學習的人了解去哪兒學以及怎麼學。

Image copyright BBC World Service Image caption 學習新技能是人們表達自己的一種方法。

活到老學到老

休斯表示教育周在英國的很多城市都開展了「試一試」活動，其目的就在於倡導終身學習。

目前在英國公開大學修讀自然科學學位課程的英國喜劇演員帕斯誇裏說，他非常支持成人教育節活動，他還表示，很後悔沒有早點讀有關的學位。

而華裔英國電視名廚邱瑞秋（Rachel Khoo）則認為，烹飪的最美妙之處就在於人人皆可嘗試，既不佔太多地方也不需要特別的工具，而且一旦掌握了基本要領就會一直做下去，因此什麼時候學烹飪都不會晚。

（編譯：心怡/責編：郱書）