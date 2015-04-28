數據：英國一季度經濟繼續降溫增幅減半

Image caption 儘管有若干大型基建項目的支撐，英國2015年一季度建築業出現1.6%的跌幅，與服務業的增長相抵消。

英國國家統計局周二（4月28日）公布數據顯示，今年第一季度經濟增長幅度減半，只有0.3%。

這一低於預期的數據表明6個月前開始的增長減速趨勢在延續。去年末季GDP增幅為0.6%，前一季為0.7%。

不過，統計局表示跟去年同期相比，英國經濟規模擴大了2.4%，仍是工業七國集團裏增速最快的。

只是目前時機較敏感，再過9天就要大選投票，各黨派競選進入最後階段。

對於保守黨和自民黨聯合政府來說，這個數據來得很不合時宜，因為兩黨的競選綱領都圍繞著經濟復蘇這個主條主線展開。

周二的估計值基於已有的、較有限的數據；更多數據出來後，統計局將更新估計數值，但通常調整幅度較小。

英國國家統計局首席經濟學家格萊斯說，今年一季度的增幅比前兩年都慢，主要原因是服務業有所降溫，而建築業產值繼續下跌，把GDP削掉了0.1%。

財相奧斯本表示，經濟在繼續增長，這就是好消息；當然，英國處於一個關鍵時刻。

有經濟學家認為，從政治和大選角度講，這個數字對執政聯盟不利，但降溫應該是暫時的，今年隨後三個季度的GDP增幅預計能回彈到0.7%、0.8%左右。

（編譯/責編：郱書）