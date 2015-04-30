大選：英國兩家《太陽報》表態支持不同政黨

Image copyright Image caption 《太陽報》和《蘇格蘭太陽報》表態支持不同的政黨

英國大選選情火熱，《太陽報》及其姐妹報《蘇格蘭太陽報》分別為不同的政黨背書。

總部設在倫敦的《太陽報》 （The Sun）呼籲讀者支持保守黨，「阻止蘇格蘭民族黨管理國家」。

但是同屬一家報系的《蘇格蘭太陽報》（The Scottish Sun）卻說保守黨不懂蘇格蘭事務，並讚揚蘇格蘭民族黨（SNP）領袖斯特金（Nicola Sturgeon）是「一位啟發人民的傑出人才」。

此前一項民意調查顯示，蘇格蘭民族黨可能會贏得蘇格蘭所有59個議席。

最暢銷報紙

《太陽報》和《蘇格蘭太陽報》分別是英格蘭和蘇格蘭最暢銷的每日出刊報紙。

這兩家報紙屬於同一個報業集團——「新聞英國」（News UK）集團，該集團前稱為「新聞國際」（News International），由媒體大亨默多克（Rupert Murdoch）掌控。

《蘇格蘭太陽報》在2011年蘇格蘭議會選舉時也表態支持蘇格蘭民族黨，該報說斯特金是這次大選的明星。

該報頭版以電影《星球大戰》（Star Wars）為主題，呼籲選民投票支持斯特金，說她是蘇格蘭的「新希望」。

《太陽報》 頭版則將保守黨領袖卡梅倫描繪成一個新生嬰兒，並說經過「長時間痛苦的分娩」，該報決定支持保守黨。

該報說蘇格蘭民族黨是「破壞者」，保守黨是「數百萬普通人民最好的選擇」，還警告工黨/蘇格蘭民族黨聯合政府將會是個「災難」。

英國大選各家報紙支持政黨：

《太陽報》——保守黨

《蘇格蘭太陽報》——蘇格蘭民族黨

《鏡報》——工黨

尚未表態

《每日郵報》——2010年支持保守黨

《每日電訊報》——2010年支持保守黨

《衛報》——2010年支持自民黨

《觀察家報》——2010年支持自民黨

《泰晤士報》——2010年支持保守黨

《獨立報》——2010年支持自民黨

《金融時報》——2010年支持保守黨

轉變支持

在過去的數次大選期間，《太陽報》和《蘇格蘭太陽報》這兩家報紙也曾經轉變過支持的政黨。

1980年代，《太陽報》和《蘇格蘭太陽報》公開表態支持保守黨和撒切爾夫人。

1992年，《蘇格蘭太陽報》公開支持蘇格蘭獨立，但未曾正式支持蘇格蘭民族黨。

1997年，《太陽報》和《蘇格蘭太陽報》轉而支持工黨和布萊爾，當年大選工黨贏得執政權，布萊爾成為首相。

2010年，《太陽報》放棄工黨轉而支持保守黨，後來工黨下台。

2014年蘇格蘭獨立公投，這兩家報紙都沒有表明支持或反對態度。

（編譯/責編：友義）