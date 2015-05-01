選前一周 英三大黨領袖再受選民提問

Image caption 這是下周大選前主要政黨領袖間的最後一次電視辯論。

英國首相卡梅倫和在野黨工黨領袖米利班德周四（4月30日）晚間再次就其經濟政策接受選民提問。這是下周大選前主要政黨領袖間的最後一次電視辯論。

首相卡梅倫堅稱，若他贏得下周的大選，保守黨不會削減兒童福利或者稅收抵免。但米利班德卻說，他並不信任卡梅倫。

米利班德堅稱，工黨在執政時期並沒有超額支出，並重申工黨不會在選後與蘇格蘭民族黨（SNP）達成協議。自民黨黨魁克萊格則就學費和聯合政府等問題遭到選民的提問。

此次大選中的另外幾個黨派：英國獨立黨、蘇格蘭民族黨和威爾士黨的黨魁們將在另一檔節目中出現，並進行辯論。

Image copyright Reuters Image caption 卡梅倫在辯論中對英國選民說，「我們的工作正進行到一半。」他呼籲英國選民下周將選票投向保守黨。

「工作進行到一半」

卡梅倫在辯論中對英國選民說，「我們的工作正進行到一半。」他呼籲英國選民下周將選票投向保守黨，讓其繼續完成經濟復蘇等願景。

在被問及為何不願與米利班德進行一對一辯論時，卡梅倫辯稱：「讓你直接問問題的方式，要比電視辯論來得更強有力。」

卡梅倫還被問及，為何英國人在全民健保（NHS）問題上不信任保守黨。卡梅倫回應稱，改善英國的醫療服務「是我一生的工作，」但他說，為了完成這項工作，英國的經濟首先要強大。

他同時還為保守黨的移民政策進行了辯解，但他並沒有直接回應若下周出現「無絕對多數議會」（hung parliament）該怎麼做的問題，只是說不想與自民黨的克萊格「在暗室裏」達成一個協議。

Image copyright Reuters Image caption 在移民問題上，米利班德拒絕設立一個目標數。他對提問的選民說，「我不想在五年後重新站在這裏解釋為何我食言了。」

「絕對認真」

工黨的米利班德在說上一屆工黨政府並沒有超額開支後被選民提出許多問題。一位男子指責工黨政府在對選民撒謊，並說工黨政府沒有超額開支「絕對是很滑稽的。」

米利班德堅稱，工黨政府在削減預算上是「絕對認真的。」他還補充道，「此前英國經歷了全球金融危機、高赤字，且赤字尚未被清除。削減赤字是我的政府的職責。」

米利班德還被問及是否可能與蘇格蘭民族黨達成某種政治交易，或者組成聯合政府。他回應說，「這不可能發生」。

在移民問題上，米利班德拒絕設立一個目標數。他對提問的選民說，「我不想在五年後重新站在這裏解釋為何我食言了。」

Image copyright Reuters Image caption 有選民問克萊格，若下周大選後他失業了，則是否會考慮找一份新工作。克萊格回應：「不，我不會。」

「勇敢方式」

自民黨的克萊格也試圖說服選民將選票投向自己的政黨。不過有選民問他，若下周大選後他失業了，是否會考慮找一份新工作。克萊格回應：「不，我不會。」

他借此機會解釋為何在2010年與保守黨組成聯合政府。一位憤怒的前自民黨選民說，他個人傾向於自民黨和工黨政府達成協議。克萊格回應稱，與保守黨聯合執政是「民主」的做法，並且是「將國家置於政黨（利益）前的勇敢方式。」

克萊格還透露，下周四大選後，自民黨會和取得多數議席的政黨組成另一個聯合政府。不過他表示，只有當更多權力轉向布魯塞爾時才會支持歐盟公投。這就說明，若下屆政府還是保守黨和自民黨聯合執政，雙方會在該議題上產生分歧。

自今年年初以來，大多數的選舉預測顯示，在下周四的英國大選中，工黨和保守黨將不分上下，但沒有一個政黨可以取得650席位中的絕對多數而能單獨執政。

（編譯/責編：歐陽成）