聖瑪麗醫院：英國王室後代出生地

Image copyright Getty Image caption 倫敦警察在聖瑪麗醫院的私家病房——麗都翼外執勤。

英國威廉王子夫婦再次選擇倫敦西部的聖瑪麗醫院內的私家病房——麗都翼作為接生第二個孩子的地方。

而兩人在2013年7月也是選擇這裏接生他們的第一個孩子——喬治王子。

在聖瑪麗醫院麗都翼生孩子，如果是正常接生的話，接生加上24小時的護理服務是5215英鎊（約5.2萬元人民幣），但如果是剖腹產，則要花費6745英鎊（約6.7萬元人民幣）。

不過，由於威廉王子夫婦是在這裏第二次接生孩子，所以可以享受10%的優惠。

事實上，聖瑪麗醫院的麗都翼已經成為英國王室後代的出生地，當年威廉王子和弟弟哈里王子均在這裏出生，此外，威廉王子的姑姑安妮公主及多名其他英國皇室成員也是在這裏生孩子。

產房設施

聖瑪麗醫院麗都翼的私家病房配置有衛星電視、保管箱、電話和冰箱。

產婦和訪客還可以使用無線上網，而且每天早上也會有報紙提供。

至於膳食也是由專門的廚師烹調，並全天提供茶和咖啡供產婦和賓客享用。

如果父母想在這裏慶祝嬰兒出生，這裏也會提供香檳酒，讓你可以為新生嬰兒的到來幹杯。

如果威廉王子選擇陪太太在醫院過夜的話，醫院也會在凱特王妃的牀邊放上睡椅以及早上提供額外的早餐。

（撰稿：李文/責編：蕭爾）