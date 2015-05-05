英國大選：各大報亮底牌表明支持政黨立場

Image copyright internet Image caption 《獨立報》表示，「儘管犯有各種錯誤，但是自民黨與保守黨組成的聯合政府繼續執政，將會延長經濟復蘇，更可能使我們的王國繼續存在下去。」

英國《獨立報》周二（5日）宣佈，如果在即將舉行的英國大選結果出現「無多數議會」（hung parliament）局面，該報將支持保守黨和自民黨組成的聯合政府繼續執政。

《獨立報》宣佈這一立場讓許多政治觀察家大感意外。

該報表示，如果由工黨與蘇格蘭民族黨組成少數政府，對於英國來說，「將會是一場災難」。

《獨立報》發表社論指出，不但米利班德利班德領導的工黨在許多政策上「並沒有為執政做好凖備」，如果尋求分裂英國的民族主義政黨擁有巨大影響力，「人們有理由對此感到憤怒」。

社論還表示，「儘管犯有各種錯誤，但是自民黨與保守黨組成的聯合政府繼續執政，將會延長經濟復蘇，更可能使我們的王國繼續存在下去。」

在此之前，《衛報》宣佈，將在大選支持最大野黨工黨。而在2010年上屆大選時，該報曾支持自由民主黨。

《衛報》在解釋支持工黨的原因時稱，相信「英國需要一個新的方向」，而工黨可以做出「巨大的改變」，至於工黨領袖米利班德做事也有「彈性」。但該報同時承認對工黨仍有「疑慮」，而且工黨也的確有一些「壞的本能」。

英國發行量最大的小報《太陽報》表示將支持執政聯盟中的主要黨派保守黨，但該報在英國蘇格蘭地區的姊妹《蘇格蘭太陽報》卻宣稱支持蘇格蘭民族黨。

多支持兩大政黨

此外，另一份小報《鏡報》也已公開表示支持工黨，至於《金融時報》則稱希望看到「由保守黨領導的另一屆政府」。

至於英國政論雜誌《旁觀者（Spectator）》和《經濟學人》也已表明是保守黨的支持者，但另一份政論雜誌《新政治家（New Statesman）》則擁護工黨。

不過，目前尚未表明政治立場的英國報刊則包括《每日郵報》（注：該報及姊妹報紙《星期日郵報》在上屆大選均支持保守黨）、《每日電訊報》（注：該報及姊妹報紙《星期日電訊報》在上屆大選也雙雙挺保守黨）、《觀察家報》（注：上屆大選支持自由民主黨）、《泰晤士報》（注：上屆大選支持保守黨）和《星期日獨立 報》（注：已表示不會建議讀者在今年大選中投哪個政黨）。

根據英國傳統，英國報章可以有鮮明的政治立場，但電視台則必須嚴守政治中立，不能偏向任何政黨。

（撰稿/責編：路西）