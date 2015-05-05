特稿：凱特王妃坐月子嗎？

Image copyright AFP Image caption 英國王室小公主誕生當天下午，威廉和凱特就帶她回家。

我的微信朋友圈上有這樣的對話：

一位爸爸問：「王妃今晚就出院？不坐月子？」

一位中國媽媽肯定地回答：「坐，回家坐。」

多麼中國式想當然的問答，我不禁啞然失笑。『坐月子』乃我國傳家之寶，可於英國人，那是聞所未聞。王妃當天晚上回了王宮，該吃吃，該喝喝，該洗頭洗頭，也不用包頭巾，總之生活馬上回復正常。如果你覺得貴為王妃，不可能和普通人一樣。那你錯了，王妃要想受到英國人的尊敬與愛戴，她必須示國民以健壯的體格。

如果你懷疑我的判斷，那一定是因為你不懂英國習俗與民情，或者沒有和英國朋友交流過這樣的問題。

在英國，分娩是件正常之事，沒有特殊講究。我是兩個孩子的母親，記得生完孩子後，第一件事就是被送去洗澡間，助產士已經給浴缸注滿了溫水，讓我和孩子好好洗洗。如果孩子一切正常，當晚孩子和母親就會回家。有些媽媽們第二天就會推著孩子出門，冬天亦如此。沒有月子一說。

我初懷孕時，曾經滿是焦慮：人在英國，誰來幫我坐月子？如若不坐，身體一定會受到影響甚至損傷，比如說腰酸，又比如說頭痛。老一輩人都說：不坐月子，老了就有麻煩。我如果反駁說：英國人從來不坐。那回答將是：因為我們的體質不一樣。我周圍的中國媽媽大都坐了月子，因為不敢拿自己的未來冒險。

我沒有坐月子，兩次都沒坐。首先沒有條件，坐不了。因為是在英國生的孩子，中國家人都不在，不懂怎麼坐；其二，我平時相處的都是英國人，在醫院裏新結識的媽媽也全是英國媽媽，這個環境中不存在『月子』一說，我腦袋裏很放鬆，不覺得『產後一定要坐月子』，也沒覺得『不坐月子老了會受累』。

我的婆婆是半個意大利人。她告訴我：以前意大利人生了孩子以後，也有不洗頭的說法。那是因為過去條件差，燒熱水不方便，更沒有吹風筒。這種舊習俗現在早就淘汰了。

中國人好保養，可是否有些過度？比如說產後坐月子，又比如說來例假時不能運動、不能洗頭，等等。英國人完全沒有這些說法和講究，可他們比我們抗寒、耐力好。英國人穿短袖時，我得穿外套；英國人光腳走地板，我得穿襪子保暖。我不認為這是他們體質比我們好，在我看來，這是因為有些中國傳統觀念一直未得到更新。比如說中國父母最怕孩子受涼感冒，可英國家長不會追著孩子穿衣服，不會把他們包得嚴嚴實實，生怕凍著；相反，他們刻意鍛煉孩子挨凍的本事。

凱特王妃一定不坐月子。如果你還不信，你去問問英國人，就會信了。

（責編：友義）