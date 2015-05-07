記者來鴻：墮胎=殺人的地方

Image copyright BBC World Service Image caption 「我的身體我做主」--國際特赦呼籲薩爾瓦多修改墮胎法

薩爾瓦多完全禁止墮胎。即使孕婦的生命和健康受到威脅、即使強姦或者亂倫導致懷孕也不能越雷池一步。法律嚴、執法也嚴，維權組織表示，有女人自然流產、產下死胎也被「假設有罪」。胎兒的權利高於一切，女人的權利呢？

聖薩爾瓦多（薩爾瓦多首都）女子監獄。我在院裏採訪阿爾巴。

監獄設計容量是150人，但是阿爾巴告訴我，現在這裏關著將近2000人。沒有足夠的牀位，許多女囚只能睡地板。阿爾巴今年只有27歲，已經坐了五年牢。她倒是有張牀。這也算是一點小小的安慰吧，因為，阿爾巴的刑期還有25年！

阿爾巴被判刑的原因是殺死了自己的嬰兒。但是她說，她從來沒有犯這個罪。

當年，阿爾巴已經是兩個小女孩兒的媽媽。她被強姦，又懷孕了。阿爾巴沒有告訴家人，家人還以為她和女兒的父親在一起生活。

一天，阿爾巴帶著小女兒出門在外，感覺不對，趕快回家，陣痛越來越嚴重……孩子生下來，阿爾巴立刻抱著他趕往鄰居家—這位鄰居是助產士。

忙亂中，阿爾巴被絆倒，新生兒掉在地下。不過她說，她抱起孩子的時候，孩子還活著。後來，孩子死了，那位助產士鄰居不僅沒有幫忙，反而通告當局阿爾巴殺死了孩子。

直到現在，阿爾巴仍然不明白鄰居為什麼這樣做。我們交談期間，阿爾巴有時泣不成聲。她說，女兒現在也不來探監了。上一次見面，還是一年前。

Image copyright BBC World Service Image caption 許多薩爾瓦多人篤信羅馬天主教

拉丁美洲一些國家非常保守，薩爾瓦多並不是唯一一個有著嚴格的墮胎法律的國家。但是，執法的方式引起人權組織的擔憂。

活動人士薩拉·加爾西亞說，這是「仇視女性」，貧窮的婦女需要使用公立醫院，受苦最深重。加爾西亞說，「她們到了醫院，就在最需要使用醫療保健的那一瞬間，卻受到指責、控罪。」

「假設有罪」也令人生畏。確實，有些女人會撒謊，但是，孕產期各種併發症並不罕見。再說，如果哪位女人真的絕望到了極點，甘願冒著對胎兒和自己生命的巨大風險，自己動手去墮胎，這樣的案例應該交給法律處理、還是交給醫生護理？

另外，法律並不僅僅懲罰婦女。醫生如果懷疑有人墮胎、也必須通知當局。

律師丹尼斯·蒙諾茲說，醫院開始上報自然流產、生下死胎等案例，出現了「法律不確定性」：女人從一開始就被假設有罪。

一名醫生告訴我，當年她培訓期間就已被告知，任何時候看到有任何人涉嫌墮胎必須報告警察，即使沒有證據也一樣。不過在私人醫院，醫護人員受監管不嚴。如果病人肯掏錢，醫生好像就不大可能去報警。

薩爾瓦多憲法規定，生命始自受孕，嬰兒有出生權。但是，女人繼續活下去的權力呢？

Image copyright BBC World Service Image caption 查韋斯輔理主教說，墮胎等於謀殺

有醫生向我講過這樣的病例：宮外孕，孕婦死了。宮外孕的胎兒根本無法存活，對孕婦也有生命危險。在這些病例中，醫生的報告中寫道：發現（胎兒）心跳，並用大寫字母醒目註明：終止妊娠非法。結果，孕婦死了。

我前去拜訪聖薩爾瓦多輔理主教尋找答案。格里戈裏奧·洛薩·查韋斯（Gregorio Rosa Chavez）相信，生命是（上帝賜予的）禮物，摧毀生命是謀殺。

每條人命都是神聖的。驅除等於謀殺。如果兩條性命處於危險，必須挽救最脆弱的那一個：也就是孩子。 聖薩爾瓦多輔理主教查韋斯

接下來，他還批評女權運動，批評女權分子有「隱秘不告人的動機」。

查韋斯輔理主教對我說，作為一名記者，你懂的，這樣的事可能會發生。

但是我告訴他，作為一名女人，我不懂。你怎麼能夠忽略不計母親的生命和健康？她也許還有家庭，她也有活下去的權力。

主教回答說，難，毫無疑問。但是，必須首先考慮孩子！

Image copyright BBC World Service Image caption 薩爾瓦多女性抱怨，她們總是被假設有罪。

告別主教。出門沒多遠，我遇到瑪麗娜·科爾泰茲。她不到60歲，是八個孩子的母親。瑪麗娜在距離聖薩爾瓦多大教堂不遠處的市場擺攤，賣內衣。她堅信：墮胎永遠都是錯誤的。

我問她，那麼，亂倫、強姦導致的懷孕呢？

瑪麗娜回答說，「被強姦後懷孕的女人非常、非常多。如果你不想要（孩子），可以送給別人。如果你墮胎，就等於殺人。」

（編譯：蘇平 責編：顧垠）

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