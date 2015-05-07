利物浦紀念盧西塔尼亞號擊沉100週年

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英國利物浦舉行儀式，紀念一戰期間被德軍潛艇擊沉的英國盧西塔尼亞號（Lusitania）100週年。

1915年5月7日，在第一次世界大戰期間，盧西塔尼亞號被一艘德軍潛艇的魚雷擊中沉沒，大約有1,200人喪生，771人生還。

當時，盧西塔尼亞號是全世界最大的船隻之一，正在從紐約航行到利物浦的途中，在愛爾蘭外海被擊沉。

利物浦的紀念儀式上，人們為100年前的這場災難進行一分鐘默哀活動。

盧西塔尼亞號的船主——冠達公司（Cunard）製作了一塊紀念牌匾，也在紀念儀式上揭幕。

Image copyright Image caption 盧西塔尼亞號1907至1915年之間經常航行於利物浦和紐約之間

100年前，盧西塔尼亞號被德軍潛艇擊沉，激起很大的憤怒，尤其是英國，利物浦、曼徹斯特和倫敦當時發生了騷亂，人們對德國企業發動攻擊。

美國當時還是中立國家，但是盧西塔尼亞號上有大約130名美國人遇難，據稱也促使了美國改變立場，兩年後美國正式宣佈參戰。

利物浦默西塞德海洋博物館（Merseyside Maritime Museum）的墨菲（Ian Murphy）表示，「1915年，盧西塔尼亞號是世界上最著名的船，是利物浦皇冠上的珠寶。」

「盧西塔尼亞號被擊沉震動了全世界，據稱也影響美國後來參戰。」

Image copyright Getty Image caption 《紐約先驅報》在頭版報道盧西塔尼亞號被德軍潛艇擊沉的消息

Image copyright Image caption 盧西塔尼亞號的推進器打撈起來後在利物浦碼頭陳列

（編譯：友義 責編：顧垠）