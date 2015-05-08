突襲成功 三世紀以來最年輕英國議員誕生

Image copyright Getty Image caption 當議員，瑪麗·布萊克學以致用

一位年僅20歲的姑娘藉其所屬蘇格蘭民族黨的強勢，在大選中輕易獲勝，擊敗對手工黨重員影子內閣外相，成為英國350年來最年輕的議會議員。

金髮的瑪麗·布萊克（Mhairi Black）是政治與公共政策專業學生。雖然說，挑這一門學科可能都基於其政治雄心的，但是，可能也沒有想到，能夠以

20歲妙齡，剛離校門就得以晉身英國議會，首份工作就是議會下議院議員。

一舉獲勝

布萊克擊敗了工黨影子內閣外相道格拉斯·亞歷山大（Douglas Alexander），成功當選佩斯利與南倫弗魯郡（Paisley and Renfrewshire South）的議員。

她以5684票超前主要對手阿歷山大；本來阿歷山大有16614多數票的優勢。

布萊克所屬蘇格蘭民族黨在這次選舉中以勢如破竹的強勁勢頭在蘇格蘭大獲全勝。

英國政治

一些評論人士已經指出，這次選舉結果可能加強了蘇格蘭人爭取獨立的訴求，從而影響整個英國的未來命運。

英國法律在2006年經過修改，把參選議會議員的年齡限制從21歲降到18歲。

在布萊克之前，最年輕的英國議會議員是13歲的克里斯托弗·蒙克（Christopher Monck）。他在1667年晉身議會下議院。

（撰稿/責編：顧垠）