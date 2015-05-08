卡梅倫已覲見女王 開始籌組新內閣

Image copyright PA Image caption 保守黨領袖卡梅倫已經覲見女王，安排籌組政府

英國保守黨領袖卡梅倫已經到了白金漢宮覲見女王，並隨即開始籌組新政府內閣。

到5月8日英國時間下午，保守黨已經獲得了331席，超過所需要326席多數議席數目，因此已經肯定可以自己獨立組閣，無需與上屆大選那樣與其他黨派組成聯合政府。

保守黨領袖卡梅倫也已經在英國時間中午也按照傳統覲見了女王，並獲得了組織新政府內閣的授權，這一意味著組閣行動可以馬上開始。

卡梅倫在覲見女王后回到唐寧街10號首相府，並在首相府門外發表講話表示，他將籌組政府，並感謝了過去五年來跟他共事的聯合政府伙伴自民黨領袖克萊格。

卡梅倫在講話中也簡述了未來的政策大綱，包括：醫療等方面，並強調了維護英國作為一個統一國家的重要。

三黨領袖辭職

在此之前，有鑒於所得議席數目遠遠低於預期，主要反對黨工黨領袖米利班德正式宣佈辭職，並表示，該黨應該在一個新領袖的領導下「重建起來」。

而在上屆執政聯盟中與保守黨合作的自由民主黨的黨魁克萊格本人雖然當選，但是，該黨在大選中損失慘重，從本來的57個議席減少到只剩下八個。

至於一度備受關注的英國獨立黨，他們雖然在此次大選中獲得的總體選票增加不少，但是，由於英國的選舉制度並非比例代表制，因此，最終也只獲得一個議席，其領袖法拉奇更競選連任議員失敗，最終也宣佈辭去黨領袖職務。

（撰稿/責編：顧垠/李文）