英國大選：英國首位華裔議會下議院議員產生

Image copyright BBC CHINESE Image caption Alan Mak在接受BBC中文網專訪時表示，對在選舉中獲勝並出任新的議會議員感到非常高興，他期待著未來為哈文特選區選民辛勤工作。

BBC中文網英國特約記者何越在漢普郡哈文特（Havant）選區點票現場報道說，英國時間5月8日，保守黨議會大選候選人Alan Mak以51.66%得票率成功勝選，成為歷史上首位華裔議會下議院議員。

Alan Mak 獲得23,159張選票，大獲全勝。

成為英國歷史上首位華裔議會下議院議員的Alan Mak在大選獲勝後BBC中文網獨家專訪時表示，對在選舉中獲勝並出任新的議會議員感到非常高興，他期待著未來為哈文特選區選民辛勤工作。

他表示非常高興能夠成為漢文特選區的議會議員。當記者問到他成為首位華裔下議院議員，對華人社區有何感言時，他則表示，他首先應該是代表漢文特的選民。

記者進一步追問他，未來如何和中國大陸和香港等地進行合作，他仍然表示，他現在考慮的是如何改善漢文特區的經濟，學校和社區。

有關專訪是以英語進行的，他之前也對BBC中文網記者表示，不會說中文。而且從採訪來看，他似乎也不大願意強調其華裔背景。

Image copyright Alan Mak Image caption 英國時間5月8日，保守黨議會大選候選人Alan Mak成功勝選，成為歷史上首位華裔議會下議院議員。

Alan Mak是來自香港的第二代移民，本身是一位律師及企業家。

Alan 在約克出生長大，其父母在當地經營一小商店長達25年，而Alan從小就幫助父母打理生意，後來還成為全家第一個入讀大學的人，進入劍橋大學 Peterhouse學院攻讀法律，並榮獲行政法ECS Wade獎。隨後他又進入牛津大學研習法律與商業，獲得了牛津領導力（the Oxford Leadership Prize） 獎項的第二名。

2000年，Alan加入保守黨，協助黑格（英國前外相）競選，並以志願者身份參與該黨競選、募捐及政策制定。他還是科寧斯比俱樂部（Coningsby Club）的前主席。該私人俱樂部的成員都是牛津劍橋兩所大學內支持保守黨的學生。

Alan曾是倫敦2012年奧運會火炬手，其個人愛好是足球、板球、橄欖球、網球及曲棍球。

（撰稿：何越/李文/蕭爾，責編：蕭爾）