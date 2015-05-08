英國大選：保守黨有望贏得多數議席

Image copyright AP Image caption 大衛·卡梅倫（中）表示，目前預計選舉的最終結果仍「言之過早」，但他希望能夠成功籌組政府

大衛·卡梅倫表示，他表示希望為整個英國的福祉而執政；BBC最新的預測顯示，保守黨將獲得329個議席——這足夠令保守黨以很小的優勢過勢，在下議院組成多數政府。

他表示，目前預計選舉的最終結果仍「言之過早」，但他希望能夠成功籌組政府。

工黨在蘇格蘭已經基本被民族黨（SNP）全面打敗，而且在英格蘭和威爾士也未能得到足夠的選票。

而自民黨從目前的走勢看來，可能將只有8名國會議員成功當選，文斯·凱博（Vince Cable）、艾德·達維（Ed Davey）和丹尼·亞歷山大（Danny Alexander）則將失去議席。

Image copyright Getty Image caption 大衛·卡梅倫與夫人薩曼莎已經返回唐寧街10號；他尚未宣佈大選勝利，但希望能為整個英國的福祉而執政

目前超過一半以上的選票已經清點完畢，BBC最新修訂的選舉結果預測是，保守黨329席，工黨233席，自民黨8席，蘇格蘭民族黨56席，威爾士民族黨3席，英國獨立黨2席，綠黨1席，其他黨派合共19席。

此外，大選的其他最新消息：

米利班德表示，這是對工黨來說是「艱難而令人失望」的夜晚；

尼克·克萊格保住了謝菲爾德·哈倫選區的議席，但他表示，這對他的政黨來說是「殘酷而磨人的一晚」，他在稍後將就自己的下一步行動發表聲明；

被報稱在投票結束前就在Tweeter上發佈出口民調結果的喬治·葛拉維（George Galloway）則在布拉福德西區敗給了工黨；

蘇格蘭工黨領袖吉姆·墨菲（Jim Murphy）以及影子外交大臣道格拉斯·亞歷山大（Douglas Alexander）則將議席輸給了蘇格蘭民族黨；

在北部英格蘭，英國獨立黨的民調結果非常強勢，而道格拉斯·卡斯維爾（Douglas Carswell）則重新奪回了他在克拉克頓（Clacton）選區的議席，而馬克·雷克萊斯（Mark Reckless）則輸掉了議席，奈吉爾·法拉吉（Nigel Farage）也將可能無法在南塞尼特（Thanet South）取勝；

在羅斯、斯凱和洛哈伯選區，前自民黨領袖查爾斯·肯尼迪（Charles Kennedy）的議席則可能要輸給蘇格蘭民族黨；

保守黨部長埃斯特·麥克維（Esther McVey）則在西威勒爾（Wirral West）選區輸給了工黨；

預測指綠黨將會得到一個議席——在2010年在布萊頓穹頂宮（Brighton Pavilion）選區獲勝的卡羅琳娜·盧卡斯（Caroline Lucas）成功保住了議席；

在野黨大臣艾德·鮑爾斯（Ed Balls）試圖保住工黨議席的莫利和奧特伍德（Morley and Outwood）選區，則需要重新點算選票。

大選一開始，卡梅倫即回復威特尼（Witney）選區議員的身份。

他在一次演講中表達了自己的意圖：他將推動公投表決英國是否留在歐盟，並且完成保守黨的經濟方案；他僅僅是未正式宣佈大選勝利。

「我的目標仍然很清晰——就是為我們大英聯合王國中每一個人的福祉而執政」，他說。

「我想將我們的國家團結起來，把整個英國團結起來，不僅僅盡可能快地實施我們曾經正當承諾過的權力下放，並且在威爾士和蘇格蘭兩地與其他政黨達成一致。」

「簡單地說，就是我想要我的政黨，還有我希望領導的政府，去重拾一個我們從來就不應該失去的政治模式——『一個國家，一個英國』的模式。如果我有幸在未來幾天組成一個政府，這就將是我執政的方向。」

卡梅倫目前已經和夫人薩曼莎一起返回唐寧街10號，預計在周五（5月8日）覲見英女皇。

喬治·奧斯本（George Osborne）說，保守黨已經「獲得授權，去繼續進行我們五年前就已經開始的工作」，並將跟隨英國公眾的「明確指引」。

在唐克斯特（Doncaster）選區保住了議席的工黨領袖艾德·米利班德說：「很明顯，對工黨來說，這是一個非常艱難而且令人失望的晚上。」

（編譯：列爾 責編：蕭爾）