英國大選：市場反應明快

Image copyright PA Image caption 分析員稱市場事先沒有預料到保守黨此番會有如此斬獲。

英國2015大選保守黨以多數勝選的結果基本明朗，市場反應明快，倫敦富時100指數躍升2%，銀行和能源股看漲，英鎊兌美元匯率直升1%後基本穩定，即使保守黨執政意味著歐盟公投和蘇格蘭去留等不確定因素繼續存在。

這也表明初步投票結果出乎市場預料，之前的價格沒有體現保守黨執政因素。

不過，許多通宵關注大選進展的市場分析人士認為，市場很快會從最初的興奮中冷靜下來，對英國的歐盟政策和蘇格蘭的去留這兩大問題要求答案。

政治分析人士認為，普遍預計卡梅倫首相下一個5年任期很可能比過去5年更動蕩，尤其是歐盟成員取捨問題，可能在英國政治生活中掀起洶湧波濤。

保守黨如果單獨執政，卡梅倫可能受到更大的「偏右」壓力，對歐盟採取更強硬立場。

歐盟問題

《衛報》專欄作者丹柯納表示，卡梅倫首相不會有時間「沉浸」在勝利的喜悅中，因為新一屆政府還將面對勢力大增而「親獨立」立場不變的蘇格蘭民族黨。

國際社會的印象是英國正走向「聯邦制」，卡梅倫的保守黨政府必須盡快對這個「蠻力突奔」的局面拿出可行的對策。

倫敦政治經濟學院（LSE）歐洲政治專家霍伯特說，卡梅倫曾「惹惱」了歐盟的同行，現在必須盡快到布魯塞爾去跟那些人談判，達成交易。

保守黨承諾在2017年底前就英國是否退出歐盟舉行全民公投。

霍伯特預計，卡梅倫具有結盟的能力，他在英國與歐盟關係問題上態度可能令一些歐洲領導人感到很「受用」。

（編譯：郱書 / 責編：董樂）